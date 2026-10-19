Андрій Білецький відмовився від пропозиції очолити Сухопутні війська Збройних сил України

Андрій Білецький відмовився від пропозиції очолити Сухопутні війська Збройних сил України. Він пояснив це тим, що вважає себе ефективнішим у безпосередньому командуванні військами. Про це він розповів під час зустрічі з журналістами у понеділок, 19 жовтня.

За його словами, посаду командувача Сухопутних військ йому пропонували для проведення реформ. На цій посаді він мав би зосередитися на двох ключових напрямах – бойовій підготовці та мобілізації.

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Білецький зазначив, що вважає реформування бойової підготовки цілком реальним. Також, на його думку, навіть на п’ятому році повномасштабної війни можна вдосконалити мобілізаційні процеси та усунути проблемні моменти. Водночас він не вірить, що мобілізацію можна замінити, а саме вона є одним із головних завдань Сухопутних військ.

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«Немає сенсу братися за те, у поліпшення чого ти по-справжньому не віриш», – пояснив Білецький.

Він також наголосив, що посада командувача Сухопутних військ є однією з найскладніших у Збройних силах України. Білецький заявив, що не заздрив ані нинішньому очільнику, ані його попереднику, і побажав їм успіхів.

«Але там себе не бачу», – підсумував він.

Нагадаємо, 9 вересня стало відомо, що Білецький очолить нове угруповання військ «Центр». Воно відповідатиме за оборону більшої частини Донецької області.