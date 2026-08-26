Зеленський та Драпатий визначили подальший порядок дій на фронті

Президент Володимир Зеленський у середу, 26 серпня, після роботи на фронті та наради з військовим керівництвом повідомив про посилення українських військових позицій у Донецькій області. Для цього Збройні сили України оновлять два угруповання, якими керуватимуть Герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький.

За словами президента, разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, представниками Генерального штабу та міністром оборони Євгеном Хмарою визначили подальший порядок дій.

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«Будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький», – заявив очільник держави.

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Зеленський відвідав Олександрівський напрямок

Крім цього, напередодні, 25 серпня, президент разом із військовим керівництвом побував на Олександрівському напрямку. Там вони зустрілися з військовослужбовцями 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Під час поїздки Зеленський поспілкувався з бійцями, подякував їм за службу та вручив військовослужбовцям державні нагороди.

«І передусім – наша вдячність воїнам, завдяки яким Україна може цими днями відзначати 35-ту річницю відновлення незалежності», – сказав президент.

Окрему увагу під час зустрічі приділили потребам військових підрозділів. Командири, зокрема, говорили про необхідність додаткового забезпечення безпілотниками, далекобійною артилерією та малими радіолокаційними станціями.

Також сторони обговорили питання прямого фінансування бригад, самовільного залишення військових частин, підготовки особового складу та системи заохочення військовослужбовців.

Зауважимо, що контрнаступальні дії українських військових на Олександрівському напрямку тривають із початку 2026 року. Станом на 12 серпня у межах операції ЗСУ звільнили 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.