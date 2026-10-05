Приватні інвестори мають, на думку уряду, допомогти вуглевидобувній галузі України

Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу 12-ти єдиних майнових комплексів державних підприємств зі сфери управління Міненерго до Фонду державного майна. Для подальшої приватизації, зокрема, передадуть ЄМК ДП «Львіввугілля», «Волиньвугілля», «Укрвугілля» та інші підприємства, що зараз перебувають на тимчасово окупованій території. Про це повідомила пресслужба уряду з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

«Розпочинаємо спільну з Фондом державного майна роботу з пошуку ефективного приватного інвестора для державних шахт. Наше завдання – підвищити ефективність державного вуглевидобутку, збільшити приватні інвестиції в галузь та покращити її фінансовий стан», – сказав Денис Шмигаль.

Він також додав, уряд продовжить державну підтримку шахтарів у 2027 році.

Рішення про передачу майнових комплексів державних вуглевидобувних підприємств уряд анонсував ще на початку березня 2026 року. Тоді ж міністерство енергетики ініціювало проєкти трансформації неперспективних шахт, зокрема ПрАТ «Шахта Надія» та «Шахта №9 “Нововолинська”».

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Нагадаємо, Львівщина приєдналась до пілотного проєктного трансформації вугільних регіонів ще до повномасштабного вторгнення Росії – в 2021 році. Попри війну, проєкт працював і в 2025 році область долучилась до міжнародного проєкту трансформації вугільних регіонів, що фінансується урядом Німеччини.