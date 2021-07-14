В Україні стартує проект з трансформації вугільних регіонів

Уже цього року в Україні розпочнуть проект трансформації вугільних регіонів за європейським зразком. Першими пілотними містами проекту стануть Червоноград на Львівщині і Мирноград на Донеччині. Про це під час Українського енергетичного форуму повідомив голова уряду Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

«Ми вже зараз розпочинаємо пілотні проtкти зі справедливої трансформації у двох містах – у Червонограді й у Мирнограді. Ми активно співпрацюємо зі Світовим банком, активно співпрацюємо з урядом Німеччини і також запрошуємо до співпраці наших інших партнерів та громадськість у наших вугільних регіонах», – сказав прем'єр.

Денис Шмигаль уточнив, що йдеться не про закриття шахт, а про поступове перепрофілювання громад через залучення інвестицій та розвиток інноваційних галузей економіки.

Проект розрахований на 5 років і потребує фінансування у приблизно 35 мільйонів євро. Із фінансуванням і консультаціями Україні допомагатиме уряд Німеччини, де вже реалізовували такі проекти.

«Для реалізації проекту ми пропонуємо спершу визначити потенціал та перспективи розвитку цих вугільних регіонів, розробити програму перекваліфікації працівників галузі, визначити усі ризики, які можуть виникнути у результаті трансформації», – розповів раніше спеціальний уповноважений Федерального уряду Німеччини з питань структурних перетворень в українських вугільних регіонах Станіслав Тілліх.

У перспективі проект трансформації вугільних регіонів має охопити 5 областей України – понад 60 населених пунктів, де, за словами Дениса Шмигаля, живуть більше мільйона людей.