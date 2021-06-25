Червоноград отримав свій брендинг — логотип і слоган. Їх затвердили на сесії 24 червня депутати міської ради, напередодні святкування Дня міста.

Слоганом міста стала фраза «Місто сильних!». Його запропонувала компанія Sasquatch Digital та уродженець Червонограда Роман Геращенко.

«Згідно з обґрунтуванням, що пояснює слоган, Червоноград (до 1951 р. – Кристинопіль) – місто з давньою величною історією та яскравим сьогоденням. Столиця знатних та сильних правителів роду Потоцьких; тут бували і жили сильні історичні постаті: Шептицький, Франко, Бобинський; це індустріальне серце Львівщини та столиця вугільновидобувної галузі західної України з сильною промисловістю; край сильних тілом і волею шахтарів; місто з багатою культурою; сильними традиціями та звичаями», — пояснюють у Червоноградській міськраді.

Логотип із брендбуком зробила дизайнерка Людмила Заставна. При створенні логотипу використано візуальні образи, що ідентифікують місто як промисловий, історичний та вугільний центр. Ілюстративними елементами є вугілля, терикон, вагонетка, труба.

«Зміст логознаку та чіткі лінії обраного шрифта логослова передають силу, працьовитість та впевненість. Поєднання темнокоричневого та помаранчевого кольорів асоціюються з видобутими корисними копалинами та теплом. Символ блискавки уособлює енергійність та дієвість», — так обґрунтовує символіку логотипу дизайнер.

Додамо, що у вихідні Червоноград святкуватиме 70-річчя (до 1951 року місто називалось Кристинопіль). З цієї нагоди відбудеться Чефест. Гостей запрошують 26 червня на екскурсію історичною частиною міста Червонограда — Кристинополем. А 27 червня — до підземного навчального полігону Гірничо-економічного коледжу у Червонограді.

Червоноград і весь регіон відомий насамперед вугільною промисловістю. Але місто хоче розвивати свій туристичний напрямок. Торік у Червонограді презентували проморолик міста про туристичний потенціал міста, його пам’ятки, спортивні атракції, руйнуючи стереотипи шахтарського міста.

На Львівщині власні офіційні логотипи, крім Львова, мають лише Дрогобич, Борислав, Моршин і Славське.