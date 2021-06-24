На сайті зібрана уся необхідна для відвідувачів інформація, маршрути, контакти і фото

Усі національні парки і заповідники України зібрали на одному сайті. Мандрівники, які планують відвідати ці місця, можуть на ньому знайти всю необхідну для подорожі інформацію. Також для природно-заповідного фонду України створили новий уніфікований брендинг.

На сайті Wownature наразі зібрано 67 заповідників і національних природних парків зі всіх регіонів України. Їх можна посортувати за областями або за активністю, яку мандрівники планують для себе організувати: походи, сплави, вело- чи кінні прогулянки, скелелазіння, повітроплавання, дайвінг, риболовля, кемпінги та інше дозвілля. На сторінці кожного об’єкта розповідають про флору і фауну, яка є під захистом, заняття, які пропонують відвідувачам, контактні дані та можливості доїзду.

Новий брендинг природно-заповідного фонду України створила агенція Happydesign.pro. Айдентика розроблена в одному стилі, з використанням символів природи.

«Листяні і хвойні ліси, річки, ландшафти і знак оклику як знак уваги до природи. Текстура айдентики – комбінація військового камуфляжу (символ захисту держави) і кори дерева (природний захист). Візуальні символи виконуватимуть місію: показати природу так, щоб її почули, полюбили, берегли і поширювали інформацію», – розповів креативний директор агенції Happydesign.pro Володимир Блажівський.

Уніфікований брендинг і сайт мають стилістично об’єднати всі об'єкти природно-заповідного фонду України, щоб вони були впізнаваними, залучити нових туристів, бізнес, інвесторів, мотивувати працівників. Новий логотип перегукується із маркетинговою кампанією Ukraine Now, що підсилить імідж України та її туристичний потенціал.

Сайт працює у тестовому режимі, його поступово оновлюють і доповнюють. Повна інформація про всі 77 об’єктів з’явиться впродовж двох тижнів. Тим часом вже запрацювала сторінка Яворівського національного природного парку, він теж входить у перелік всіх об’єктів природно-заповідного фонду на сайті і розташований найближче до Львова. Там можна прогулятися головним європейським вододілом, покататися на нащадках диких коней тарпанів, поспостерігати за птахами та інші розваги.

«Головна наша робота – формування екологічної культури, бережливого ставлення до природи», – пояснив директор Яворівського НПП Михайло Біляк.

Бренд та сайт розробили в межах проекту «Підтримка природно-заповідних територій в Україні», який фінансує уряд Німеччини.