В українському прикордонні збереглася справжня оаза з лісами, озерами і первозданною природою. 23 роки тому, 4 липня 1998 року, на Львівщині створили Яворівський національний природний парк. Зараз він займає площу понад 7 тис. га і разом з ще однією природоохоронною зоною – природним заповідником «Розточчя» (2 тис. га) – оберігає унікальну флору і фауну Українського Розточчя.

Саме завдяки тому, що ця територія охороняється законом, ми досі можемо милуватися рідкісними рослинами і тваринами, віковими лісами, насолоджуватись природою без міського шуму і щільної забудови. Водойми Розточчя привабливі не тільки для відпочивальників та затятих рибалок, але й перелітних птахів, яких тут є велике розмаїття. Тут відновлюють зниклий вид диких коней тарпанів, рятують з неволі бурих ведмедів. А ще з Розточчя починаються Чорне і Балтійське моря: саме тут беруть початок річки, що наповнюють їхні басейни.

Зараз ці об'єкти активно розвивають туризм і запрошують відвідувачів. Розваги пропонують для різних категорій – від купання і риболовлі до прогулянки Головним європейським вододілом, веломаршрутів і знайомства з рідкісними тваринами.

Озера, альтанки, будиночки

Яворівщина багата на водойми, та не у всіх можна купатися. Є кілька місць, спеціально облаштованих для відпочинку біля води. Там можна поплавати і порибалити, а в деяких місцях навіть зупинитися на кілька днів.

На території відпочинкового комплексу «Верещиця» є два озера: для купання та риболовлі. Вони наповнюються водою з річки Верещиця. На базі відпочинку можна заночувати у наметі або в одному з 6 дерев’яних будинків із загальною місткістю 23 ліжок із кухнею і санвузлами, посмажити шашлики, поплавати на човні та катамарані. Ціни та деталі можна переглянути на сайті або за тел. 03259 3-31-35, 09646 00780 (Ірина).

«Оселя Розточчя» пропонує спокійний відпочинок у лісі, де також можна заночувати в наметі чи в одному з двох будиночків на 6 осіб з умовами або просто приїхати на день на шашлики. База сховалася в урочищі Мочари біля села Дубровиця. Поруч розводять коней-тарпанів, є пасіка, можна спробувати сон на вуликах, працює музей старожитностей. Також по території бігає виводок кабанів, кози з кумедним волохатим цапом. Частують борщем за особливим рецептом та яворівським пирогом. Деталі за тел. 03259 3-31-35, 096 714 18 53 (Марія).

фото ZAXID.NET

Лелехівка є ще одним популярним місцем відпочинку з гарними краєвидами та водоймами. У них, щоправда, можна лише рибалити. Зате біля озер є альтанки із столами та мангалами, можна розбити намет. Замовлення за тел. 03259 3-31-35.

Поруч із Яворівським НПП неподалік від Крехівського монастиря є багато озер, відомих серед відпочивальників, – в селах Руда-Крехівська, Цитуля, база відпочинку «Чарівні озера» у с. Майдан, с. Козулька (03259 3-31-35, 0965416366 - Ігор).

Відомим місцем для риболовлі є Янівський став, у ньому свого часу рибалив Іван Франко.

Birdwatching

Спостереження за птахами – вид дозвілля, який зараз набуває великої популярності. Слід обрати відповідне місце, де добре проглядаються гніздування чи згромадження пернатих, і спостерігати за ними за допомогою бінокля. Особливо цікаве заняття під час міграції перелітних птахів. Пернаті використовують водойми на Розточчі як місце відпочинку під час перельотів та зимівлі. Із рідкісних птахів у парку зустрічаються сова довгохвоста, орлан-білохвіст, чорний шуліка, тетерук та орябок, чорний лелека.

Для спостереження за птахами у Яворівському НПП найкраще проконсультують орнітологи Сергій Стельмах і Тарас Гудзій, які організують екскурсію.

Як виглядають гнізда різних видів птахів, можна оглянути в Музеї сторожитностей в «Оселі Розточчя». Науковці парку туди зносять гніздечка, які птахи залишають після того, як виростили своїх пташенят.

Пішохідні та велосипедні прогулянки

Найбільша цінність заповідних територій – первозданна природа. Тут її намагаються вберегти і відтворити. Тому для туристів є низка обмежень. Не всюди можна ходити без дозволу, щоб не нашкодити рідкісній флорі, що є під охороною. Проте ті місця, які безпечні і для туристів, і для рослин, промаркують відповідними вказівниками, уніфікованими для усіх об'єктів природно-заповідного фонду України.

У Яворівському національному природному парку пропонують різні варіанти прогулянок – велосипедні, пішохідні і навіть частково автобусні. Цікавою є мандрівка Головним європейським вододілом, тут беруть початок річки, які наповнюють басейни Чорного та Балтійського морів. Яворівський національний природний парк називають територією «між двох морів». Стежка веде до відпочинкового комплексу «Оселя Розточчя» і центру розведення коней тарпанів.

фото ZAXID.NET

«Стежка Івана Франка» – один із найлегших маршрутів, протяжністю 1,1 км. Стартує з Лелехівки, пролягає біля піщаного кар’єру Біля скеля, утвореного вапнистими пісковиками зі скам’янілими водоростями та ервілієвими черепашками (молюски, що жили у теплих тортонських і сарматських морях мільйони років тому). Згодом стежка виводить до «Чорних озер» – трьох ставків з чорною водою через торф'янисте дно та вистилання його шишками вільхи. Історики розповідають, що Іван Франко часто навідувався до Янова порибалити, збирати гриби та ягоди. Стежка прикрашена його поезіями і галявиною різьблених скульптур героїв його творів.

Для велосипедистів у Яворівському НПП реалізовують міжнародний проект «Ровелове Розточчя – разом попри кордони». У Верещиці будують Центр екологічної освіти, вздовж 110 кілометрів веломаршруту – станції для ремонту велосипедів, сервісні пункти для велосипедистів, карти, схеми.

фото ZAXID.NET

Музеї

Музей природи (Івано-Франкове) тут можна детальніше ознайомитися з представниками місцевої флори та фауни, давніми геологічними породами.

Музей яворівського розпису (Івано-Франкове) працює при Художньому професійно-технічному училищі. Яворівський розпис – це бренд регіону, він виник у XVIII столітті та здебільшого використовувався для прикрашання скринь і дерев'яних іграшок.

Музей старожитностей в «Оселі Розточчя» зібрав давні знаряддя праці українців. Також тут є підбірка гніздечок різних птахів, які живуть в межах парку.

фото ZAXID.NET

Еколого-просвітницький центр знайомить з ландшафтами, типовими і рідкісними видами рослинного і тваринного світу Розточчя. Його відвідувачі мають можливість прогулятися стежками дендропарку.

Коні та ведмеді

У Яворівському природному парку з 2009 року відновлюють вид коней, який вважається зниклим, – тарпанів. Перших представників нащадків цього виду привезли з Розточанського народового парку (Польща), і зараз у Центрі збереження нащадків диких коней-тарпанів, що розташований біля екосадиби «Оселя Розточчя», проживає п'ять кобил і один жеребець. Нещодавно там народились троє лошат. У центрі займаються іпотерапією, катають на конях.

фото ZAXID.NET

Біля Яворівського парку у с. Жорниська оберігають також і ведмедів. У притулку «Домажир» вже живуть 25 клишоногих. Їх рятують з неволі – цирків, зоопарків, ресторанів та притравлювальних станцій. Тварини скалічені та не пристосовані до життя в умовах дикої природи, тому доживають віку в реабілітаційному центрі. Притулок працює щодня з 10:00 до 19:00.

Місця паломництва

Неподалік від Яворівського НПП є два відомі в регіоні місця паломництва, вони включені в туристичні екомаршрути – Крехів і Страдч. Перші монахи, що заснували обитель у XVI ст. у с. Крехів, поселилися в печері. Згодом збудували дерев'яний, а з часом і мурований Василіанський монастир. Поруч є джерело.

фото ZAXID.NET

У Страдчі також є печерний монастир ХІ–ХІІІ ст., головний вхід в який у вигляді брами-каплиці з фігурою Матері Божої. Поруч – мурована церква Успіння Пресвятої Богородиці на городищі ХІ ст. Тут є Хресна дорога.

Праліси

На Розточчі ростуть давні букові ліси, схожі на праліси Карпат, вони є ефективним фактором охолодження мікроклімату. Північно-східна межа суцільного ареалу поширення бука є об’єктом світової природної спадщини ЮНЕСКО. А мішані сосново-буково-дубові ліси зустрічаються лише в цьому регіоні та в Криму.

У заповіднику оберігають рідкісну флору: латаття, лісову лілію, зозулині черевички, білоцвіт, сон, підсніжник. Під захистом екологів також козуля, лебідь-шипун, скопа, чапля, лось.

Головна мета заповідних територій – охорона і збереження унікальних рослин та тварин, науково-дослідна робота, екоосвіта і рекреація. Як пояснює директор Яворівського національного природного парку Михайло Біляк, важливою роботою наукових працівників є формування екологічної культури, бережливого ставлення людей до природи. Тому радо запрошують на ботанічні, орнітологічні, пішохідні та інші екскурсії, під час яких вчать любити і берегти природних світ.

Головний офіс Яворівського НПП розташований в смт. Івано-Франкове. Доїхати туди можна власним транспортом або автобусами яворівського напрямку.

Додамо, що в межах Львівщини є п'ять національних природних парків – Яворівський, «Північне Поділля», «Сколівські Бескиди», «Бойківщина», «Королівські Бескиди» та природний заповідник «Розточчя». А загалом в Україні їх є 77 і всю інформацію про них та корисні посилання для туристів зібрали на сайті Wownature.