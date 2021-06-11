На Львівщині завершилася нерестова заборона на вилов риби, яка тривала від початку квітня. З 11 червня рибалити можна на всіх водосховищах, технічних водоймах, басейнах річок області, крім придаткових систем водойм (протоки, гирла, старицях, розливах), де нерестова заборона триватиме до кінця червня.

ZAXID.NET зібрав найпопулярніші облаштовані для рибалок місця на Львівщині з цінами та умовами риболовлі. Додамо, що нерестова заборона не стосується приватних водойм – наприклад, розташованих на території відпочинкових баз. Там періоди для риболовлі визначають їхні власники.

У матеріалі ми не враховували місця, де порибалити можна безкоштовно, адже такі водойми переважно не облаштовані спеціально для потреб рибалок і ніхто їх не зарибнює. Йдеться, зокрема, і про басейни річок – Дністер, Західний Буг, Верещиця, Стрий, Сян, Стир, Солокія тощо.

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Прилбичі (водосховище «Малий Гноєнець» або озеро TridentLake, с. Прилбичі, Яворівський район)

Найбільше спортивне озеро в Україні, де регулярно відбуваються всеукраїнські змагання з вилову риби. У водоймі водяться короп, білий амур, карась, плотва, окунь, судак. Забрати дозволяється до 5 кг риби, решту потрібно повернути у водойму.

Вартість рибалки:

з дамби (світловий день) – 100 грн, пільгова – 50 грн;

з берега (світловий день) – 150 грн, пільгова – 100 грн;

спортивна ловля коропа (світловий день) – 300 грн;

спортивна ловля коропа (доба) – 500 грн;

ловля хижих риб (світловий день) – 100 грн, пільгова – 50 грн, з човна – 200 грн.

Пільги діють для членів Львівського клубу активного відпочинку та Федерації риболовного спорту Львівщини, пенсіонерів, людей з інвалідністю ІІ групи, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС ІІ групи. Люди з інвалідністю І групи, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС І категорії, учасники бойових дій, діти до 16 років, мешканці сіл Прилбичі, Терновиця, Бердихів та Підлуби можуть рибалити безкоштовно.

«Тихе плесо» (с. Велике Колодно, Кам’янка-Бузький район)

У водоймі водяться щука, короп, амур, товстолоб, лин, карась, плотва, окунь. На території можна орендувати альтанку, столик, купити дрова та готову їжу (м’ясо з мангалу, різні закуски та напої). Заїзд авто на берег – 50 грн.

Вартість рибалки (у ціну входять 3 кг риби, крім лина):

денна – 200 грн (4 вудки)

на хижака – 100 грн

доба – 250 грн (4 вудки).

Можна забрати:

короп – 0,8-3 кг

білий амур – 1-3 кг

лин – 0,5-1 кг (2 шт.)

щука – 1-3 кг

карась, плотва, окунь – без обмежень.

«Бухта вікінгів» (с. Старе Село, Львівський район)

Готельно-відпочинковий комплекс пропонує широкий спектр послуг: проживання, ресторан, оренда альтанок, пляжний відпочинок, лазня, спа, мотузковий парк, прогулянки верхи на конях, пейнтбол тощо. В озерах водяться короп, окунь та сом, ловити рибу можна лише вдень з 9:00 до 21:00 однією вудкою. Ціна – 200 грн, у які входять 3 кг риби (за решту вилову потрібно доплачувати). Вхід на територію коштує 40 грн у будні та 50 грн у святкові дні.

«Рибничанка» (с. Рибник, Дрогобицький район)

База відпочинку розташована у Карпатах неподалік Східниці. Тут є міні-готель, котедж, ресторан, альтанки, бані з чанами. У водоймі розводять форель. Платити потрібно лише за зловлену рибу – 270 грн за кг. За бажанням форель можуть приготувати на місці на мангалі (30 грн за 1 шт.) або ж почистити, посолити і упакувати, щоб її можна було забрати додому.

«Тартак Резорт» (с. Бережани, Львівський район)

Готельно-відпочинковий комплекс розташований біля озера Вульки між Львовом та Винниками. На території також є ресторан, альтанки, фінська сауна, пляж. У водоймі водяться білий амур, короп, щука, карась, окунь. Вартість риболовлі: 150 грн з людини в будні та 200 грн – у святкові дні. Додатково доведеться заплатити за зловлену рибу: 100 грн за кілограм коропа, білого амура та щуки, 40 грн – за кілограм карасів та окунів.

«Золота Форель» (с. Коростів, Стрийський район)

Розважально оздоровчий комплекс у Карпатах пропонує широкий спектр послуг: готель з басейном та дитячим майданчиком, ресторан з банкетним, більярдним, шаховим залами, альтанками, колибами і мангалами, чани та продаж мальків райдужної форелі.

У водоймах розводять райдужну та золоту форель і стерлядь. Вартість улову: 550 грн – кілограм райдужної форелі, 650 грн – кілограм золотої форелі, 830 грн – кілограм стерляді. У ціну включені використання рибальського спорядження, чистка та приготування вловленої риби.

«Озерний край» (м. Пустомити, Львівський район)

Комплекс пропонує готельні та ресторанні послуги (зокрема, окремий дитячий ресторан), а також спортмайданчик, футбольне поле, тренажерний зал, бігові траси, тенісний корт та масажний кабінет. На території діє рибне господарство «Карпатський водограй». Рибалити тут можна по п’ятницях, суботах та неділях і в державні свята з 7:00 до 19:00. В озері водяться щука, короп, білий амур, лин, товстолоб, окунь, карась, плотва, лящ, судак, сом. Вартість риболовлі для дорослих – 100 грн, для дітей від 10 років – 50 грн, до 10 років – безкоштовно.

За виловлену рибу треба платити окремо:

короп, білий амур – 85 грн за кг;

товстолоб, карась – 55 грн за кг;

окунь – 70 грн за кг;

плотва – 40 грн за кг;

лящ – 80 грн за кг;

щука – 150 грн за кг;

судак, лин – 170 грн за кг;

сом – 190 грн за кг.

«Чарівна долина» (с. Родатичі, Львівський район)

Відпочинковий комплекс розташований неподалік Городка. На території є чотири водойми, готель, котеджі, ресторан, альтанки, мотузковий парк, сауна, пейнтбол, футбольний, тенісний та волейбольний майданчики, пляж. Вартість риболовлі – 70 грн за дві вудки на добу, за зловлену рибу окремо доплачувати не потрібно.

«Криве озеро» (м. Новояворівськ, Львівський район)

Комплекс має готель, ресторан, конференц-зал, альтанки, дитячий клуб. У водоймі водяться короп, карась, білий амур, товстолоб, щука, окунь, ротан та інша риба. Вартість риболовлі – 200 грн з людини на день, у неї включено 1 кг будь-якої зловленої риби. Вартість риби понад 1 кг: короп, карась, білий амур, товстолоб, щука – 80 грн за кг, окунь, ротан та інша – 30 грн за кг.

«Козацька слобода “Раковець”», (с. Воля Якубова, Дрогобицький район)

На території комплексу є котеджі та рибацькі будиночки і два ресторани. У водоймі водяться короп, карась, лин, білий амур, осетр. Вартість риболовлі – 250 грн на день за дві вудки, у неї включено 2 кг риби. Решту риби потрібно оплачувати окремо – 80 грн за кг.

с. Завидовичі (Львівський район)

У водоймі водяться короп, карась, білий амур. Вартість риболовлі: у світлу пору доби – 150 грн, ціла доба – 200 грн, знижка 50% для учасників бойових дій.

Янівський став (с. Івано-Франкове, Львівський район)

У водоймі водяться короп, товстолоб, білий амур, щука, судак, лин. Для людей з інвалідністю І групи та членів сімей загиблих військових риболовля безкоштовна, для учасників АТО/ООС діє знижка 50%. На території можна орендувати альтанки та будиночки, купити дрова. За окрему доплату дозволяється заїзд автомобіля на дамбу.

Вартість риболовлі:

денна на 4 вудилища, 5 кг риби – 250 грн з людини;

добова на 4 вудилища, 5 кг риби – 300 грн з людини;

денна спінінгом на хижака, 3 кг риби – 150 грн;

спортивна риболовля (увесь улов повертається у став) – 150 грн з людини;

аматорська риболовля на одну поплавкову вудочку (лише вдень), 2 кг риби – 100 грн;

використання власного човна для риболовлі на спінінг (лише вдень) – 200 грн.

Понаднормовий улов відпускається, також його можна викупити: короп, амур, товстолоб – 80 грн/кг, щука, судак – 120 грн/кг, карась та інша риба – 50 грн/кг. За трофей понад 10 кг з обов’язковим фотозвітом – безкоштовна доба риболовлі у зручний час.

Куровичі (с. Куровичі, Золочівський район)

Ставок розташований між селами Куровичі, Вижняни та Журавники. У ньому водяться короп, амур, товстолоб, щука, карась, окунь, плотва, краснопірка, лин та інша риба. Вартість риболовлі: день – 200 грн, доба – 300 грн, на хижака – 100 грн. Заїзд машиною безкоштовний, на території можна орендувати мангал та альтанку.

«Кльове місце» (с. Залужжя, Яворівський район)

На території є альтанки для відпочинку та столики для рибалок. Вартість риболовлі – 100 грн за три вудлища, можна рибалити з 5:00 до 22:00. Краснопірка й окунь – безкоштовні, за решту риби потрібно платити окремо.

с. Бердихів (Яворівський район)

Водойма розташовується біля сіл Бердихів та Підлуби. На території є гойдалки, альтанки, лавки, місця для смаження м’яса. Вартість риболовлі: день – 250 грн (входить до 2 кг коропа або амура, до 5 кг карася), доба – 350 грн (входить до 3 кг коропа або амура, до 5 кг карася), на хижака – 100 грн. Понаднормова риба оплачується окремо.

с. Свірж (Львівський район)

Рибалити можна тільки вдень у вихідні та святкові дні, на території можна орендувати альтанки. Риболовля на малому ставі – безкоштовна, на великому – 100 грн, у які входять 2 кг риби.

с. Чишки (Львівський район)

Невеликий платний ставок біля Чижівського озера, водяться карась, короп, окунь, щука, плотва. За інформацією сайту для рибалок Aborigen, норма вилову – 5 кг, рибини вагою до 700 гр. і більше 3 кг відпускають. Ціна за день риболовлі – 200 грн, за добу – 300 грн. Актуальну інформацію про вартість риболовлі власник озера надавати ZAXID.NET відмовився.

Гамаліївське водосховище (с. Гамаліївка, Львівський район)

В озері водиться досить різноманітна риба, зокрема короп, карась, щука, амур, плотва. Вартість рибалки: за день – 100 грн, за добу – 150 грн. Рибалка можлива як з човна, так і з берега.

«У Пристави» (с. Угри, Львівський район)

У трьох ставках водяться короп, амур, карась, толстолоб, щука, окунь. На території є альтанки. Вартість риболовлі: за день – 150 грн, за добу – 200 грн, у які входять до 3 кг риби. Понаднормову рибу потрібно або випускати назад у водойму, або викупити за ціною 90 грн/кг.

Водосховище Оселя (с. Оселя, Яворівський район)

Водойма розташована на річці Хоросниця, водяться короп, карась, судак, товстолоб та інша риба. Вартість вилову залежить від зони озера: у відпочинковій зоні до дамби – 300 грн, решта озера – 500 грн. Норма вилову – 10 кг, зловлену понаднормово переважно відпускають (крім товстолоба). Дозволено ловити рибу від 1 до 3 кг, меншу та більшу (трофейну) – відпускають. Поруч розташована однойменна база відпочинку.

Також водойми, облаштовані для риболовлі, є в с. Сілець, с. Райнова («На волі»), с. Терновиця, Золочеві (Шевченківське озеро), Ходорові (лише для членів Ходорівського товариства рибалок), с. Дуброва (озеро На Джерелі, «Карпатська діброва»), с. Ставки («Фішленд78»), с. Наварія (озеро Глинна Наварія), с. Грушів (Завадівське водосховище), с. Оброшине, с. Мшана, с. Ставчани, с. Борщовичі, с. Долиняни, с. Криве (господарство «Кльово») тощо.