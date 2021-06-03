Літо у місті переживати, погодьтесь, не так просто. Найбільш креативні львів’яни вигадали свої методи відпочинку: засмаганням на Марсовому полі, плаванням в «Піскових озерах» та шашликами на «Погулянці» вже нікого не здивуєш.

Цього року Львівська мерія рада зібрала та оприлюднила перелік місць для пікніків та відпочинку на природі. Загалом у межах міської ОТГ є 61 точка для відпочинку, в області таких місць – понад 120.

Куди піти на пікнік у Львові?

Загалом в межах Львівської ОТГ облаштували 61 місце для відпочинку на природі. Управління екології ЛМР розробило спеціальну інтерактивну карту, де показані місця для пікніків. Судячи з цієї карти, у Львові офіційно розпалювати вогонь можна лише у двох точках:

у спеціально облаштованих місцях в парку «Знесіння»

в Брюховицькому лісі (зі сторони Рясного)

У межах Львівської ОТГ місця для відпочинку біля водойми (без купання):

озеро Стосика (6 заозерний провулок)

озеро на вул. Панча (на реконструкції)

став Світанок (вул. Липинського)

озеро в парку Знесіння

озеро на в парку «Погулянка»

зелене Око (Снопківський парк)

озеро на вул. Бучми

озеро на вул. Тернопільській

озеро Цегельне (вул. Володимира Великого)

озеро в парку «Горіховий Гай»

карстове озеро (перехрестя Стрийська–Наукова)

озера на Хуторівці

річка Зубра

озера на вул. Райдужній

озеро Бетонка (вул. Антонича)

став ветеринарного університету

ставок у Стрийському парку

Левандівське озеро

Піскові озера (вул. Чупринки)

Панське озеро (вул. Сотника Панаса)

Клепарівський потік

озера «Провесінь» (Винники)

ставки біля ботанічного саду аграрного університету (Дубляни)

Дублянське озеро

Недільчинське водосховище (Зашків)

озеро в Рудному

озеро «Піщане» (Брюховичі)

Пікнік без вогнища можна влаштувати у таких місцях:

Замарстинівський парк

парк «Під Голоском»

парк «700-річчя Львова»

оглядова тераса парку «Кортумова гора»

парк «СКА»

лісопарк «Білогорща»

заказник «Торфовище Білогорща»

Скнилівський парк (з боку вул. Ряшівської проектованої)

парк «Горіховий гай»

парк «Залізна вода» (старий яблуневий сад)

парк Івана Павла ІІ на Сихові

майданчик спостереження за літаками

Снопківський парк

гора «Хомець»

гора «Баба Род»

гора «Стефана»

парк «Знесіння»

парк «Погулянка» (з боку гуртожитків ЛНУ)

Медові печери

поле на вул. Вернадського

Чортові скелі у Винниках

озеро «Піщане» в Брюховичах

Альтанки з можливістю приготування їжі:

альтанки з мангалами біля озера в пару «Знесіння»

Брюховицький ліс з боку Рясного

Відпочинок з можливістю покупатись:

озера в Брюховичах

озера Воля Гамулецька

На карті позначені місця для відпочинку та пікніків у Львові, а також готелі та хостели

А якщо поїхати за межі Львова?

На території Львівської області облаштовані 122 місця для відпочинку на природі. Здебільшого це альтанки у лісовій місцевості, на території баз відпочинку чи вздовж трас.

Усі місця відпочинку позначені на карті, яку ще три роки тому розробило управління туризму та курортів Львівської ОДА. В управлінні ZAXID.NET уточнили, що ця карта є досі актуальною.

На карті позначені місця у Львівській області, де можна влаштовувати пікніки

Також в області визначили водойми, які є безпечними для купання:

місто Моршин – пляж на міському озері

місто Золочів - пляж на міському озері

місто Перемишляни - пляж на міському озері

Стрийський район – 7 пляжів на водоймі поблизу озера «Задорожнє»

Яворівський район – пляж на рекреаційній водоймі Яворівського Національного природного парку

Додамо, що за розпалювання вогню у лісі чи у парках, де це заборонено, передбачені штрафи від 1530 до 4590 грн.