Найкращі місця для відпочинку та пікніків у Львові та області
Інтерактивна картаКатерина Родак, 0
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Літо у місті переживати, погодьтесь, не так просто. Найбільш креативні львів’яни вигадали свої методи відпочинку: засмаганням на Марсовому полі, плаванням в «Піскових озерах» та шашликами на «Погулянці» вже нікого не здивуєш.
Цього року Львівська мерія рада зібрала та оприлюднила перелік місць для пікніків та відпочинку на природі. Загалом у межах міської ОТГ є 61 точка для відпочинку, в області таких місць – понад 120.
Куди піти на пікнік у Львові?
Загалом в межах Львівської ОТГ облаштували 61 місце для відпочинку на природі. Управління екології ЛМР розробило спеціальну інтерактивну карту, де показані місця для пікніків. Судячи з цієї карти, у Львові офіційно розпалювати вогонь можна лише у двох точках:
- у спеціально облаштованих місцях в парку «Знесіння»
- в Брюховицькому лісі (зі сторони Рясного)
У межах Львівської ОТГ місця для відпочинку біля водойми (без купання):
- озеро Стосика (6 заозерний провулок)
- озеро на вул. Панча (на реконструкції)
- став Світанок (вул. Липинського)
- озеро в парку Знесіння
- озеро на в парку «Погулянка»
- зелене Око (Снопківський парк)
- озеро на вул. Бучми
- озеро на вул. Тернопільській
- озеро Цегельне (вул. Володимира Великого)
- озеро в парку «Горіховий Гай»
- карстове озеро (перехрестя Стрийська–Наукова)
- озера на Хуторівці
- річка Зубра
- озера на вул. Райдужній
- озеро Бетонка (вул. Антонича)
- став ветеринарного університету
- ставок у Стрийському парку
- Левандівське озеро
- Піскові озера (вул. Чупринки)
- Панське озеро (вул. Сотника Панаса)
- Клепарівський потік
- озера «Провесінь» (Винники)
- ставки біля ботанічного саду аграрного університету (Дубляни)
- Дублянське озеро
- Недільчинське водосховище (Зашків)
- озеро в Рудному
- озеро «Піщане» (Брюховичі)
Пікнік без вогнища можна влаштувати у таких місцях:
- Замарстинівський парк
- парк «Під Голоском»
- парк «700-річчя Львова»
- оглядова тераса парку «Кортумова гора»
- парк «СКА»
- лісопарк «Білогорща»
- заказник «Торфовище Білогорща»
- Скнилівський парк (з боку вул. Ряшівської проектованої)
- парк «Горіховий гай»
- парк «Залізна вода» (старий яблуневий сад)
- парк Івана Павла ІІ на Сихові
- майданчик спостереження за літаками
- Снопківський парк
- гора «Хомець»
- гора «Баба Род»
- гора «Стефана»
- парк «Знесіння»
- парк «Погулянка» (з боку гуртожитків ЛНУ)
- Медові печери
- поле на вул. Вернадського
- Чортові скелі у Винниках
- озеро «Піщане» в Брюховичах
Альтанки з можливістю приготування їжі:
- альтанки з мангалами біля озера в пару «Знесіння»
- Брюховицький ліс з боку Рясного
Відпочинок з можливістю покупатись:
- озера в Брюховичах
- озера Воля Гамулецька
На карті позначені місця для відпочинку та пікніків у Львові, а також готелі та хостели
А якщо поїхати за межі Львова?
На території Львівської області облаштовані 122 місця для відпочинку на природі. Здебільшого це альтанки у лісовій місцевості, на території баз відпочинку чи вздовж трас.
Усі місця відпочинку позначені на карті, яку ще три роки тому розробило управління туризму та курортів Львівської ОДА. В управлінні ZAXID.NET уточнили, що ця карта є досі актуальною.
На карті позначені місця у Львівській області, де можна влаштовувати пікніки
Також в області визначили водойми, які є безпечними для купання:
- місто Моршин – пляж на міському озері
- місто Золочів - пляж на міському озері
- місто Перемишляни - пляж на міському озері
- Стрийський район – 7 пляжів на водоймі поблизу озера «Задорожнє»
- Яворівський район – пляж на рекреаційній водоймі Яворівського Національного природного парку
Додамо, що за розпалювання вогню у лісі чи у парках, де це заборонено, передбачені штрафи від 1530 до 4590 грн.