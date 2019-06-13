Військовий меморіал у Львові перетворили на пляж. Фото дня

Десятки людей засмагають 12 червня на траві військового меморіалу на Марсовому полі у Львові, де поховані близько 3,5 тис. радянських вояків, а також рештки жертв радянського терору. На цьому місці уже понад 100 років розташований військовий цвинтар – спочатку тут були поховані вояки австрійської і союзних армій, що загинули під час Першої світової війни. В кінці 40-х років радянська влада провела ексгумацію їхніх решток, а натомість створила радянський військовий меморіал, де поховані переважно загиблі під час каральних операцій проти УПА солдати НВКС. У 90-х роках на Марсовому полі також поховали рештки понад 240 жертв радянського терору із Замарстинівської в’язниці Львова. Варто зауважити, що Марсове поле розташоване впритул до найстарішого у місті Личаківського кладовища, яке оточує меморіал з двох боків.

Фото Ігоря Осідача Бурлаки.