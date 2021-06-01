Сезон відпусток-2021 входить у свою активну фазу. Туристичні агенції масово закликають бронювати гарячі тури, а авіакомпанії спокушають знижками на рейси до морських міст. Враховуючи, що початок літа в Україні видається холодним, втекти у теплі краї здається ідеальним планом.

При виборі місця для морського відпочинку варто враховувати карантинні обмеження, які діють у тій чи іншій країні. ZAXID.NET публікує актуальну інформацію про правила перетину кордону для туристів з України у популярні морські країни. Ми будемо оновлювати цю інформацію за даними МЗС, а також посольств тих чи інших країн.

Туреччина

З 1 червня при в’їзді в Туреччину туристи віком від 6 років з України мають обов’язково показати негативний результат тесту на ковід. ПЛР-тест необхідно зробити максимум за 72 години до перетину кордону. Також дозволяється показати швидкий тест на антиген – його можна зробити максимум за 48 годин до перетину кордону.

З 15 березня для в’їзду в Туреччину треба заповнити електронну форму на сайті Міністерства охорони здоров’я Туреччини за 72 години до прибуття в країну.

Кіпр

Щоб потрапити на Кіпр туристам з України необхідно заповнити електронну форму на сайті CyprusFlightPass за 24 години до вильоту. Також туристи віком від 12 років обов'язково мають мати з собою негативний результат ПЛР-тесту на ковід, зроблений протягом 72 годин до вильоту.

Уже після прильоту на Кіпр туристи мають знову здати ПЛР-тест в аеропорту. Його вартість становить 30-32 євро. Результат цього тесту туристам надсилають в смс протягом трьох годин. Протягом цього часу туристи мають перебувати на самоізоляції в готелі.

Після прибуття на Кіпр у туристів можуть попросити показати зворотний квиток на літак, страхівку, бронювання готелю чи іншого житла на час подорожі.

Греція

З 14 травня громадянам України можна виїжджати в Грецію з туристичною метою. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму за 24 години до перетину кордону. Туристам дають вибір: вони можуть показати документ про проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу (дві дози вакцини), або надати негативний результат ПЛР-тесту на ковід, зроблений максимум за 72 години до перетину кордону. Ці правила діють для всіх українців віком від 5 років.

Ще одним можливим варіантом для перетину кордону у Грецію є довідка про перенесену хворобу на коронавірус та наявність антитіл.

Після перетину кордону в Греції можуть вибірково зробити тести на ковід для туристів. Якщо результат буде негативний, то люди зможуть продовжити свою подорож. Якщо ж отримають позитивний результат, то доведеться 14 днів перебувати на ізоляції.

ОАЕ

Об’єднані Арабські Емірати відкриті для українців, які подорожують з туристичною метою. Після прильоту в країну у туристів можуть попросити показати страхівку, що покриває Covid та негативний результат ПЛР-тесту, зроблений упродовж 72 годин до моменту вильоту. Тест на коронавірус можна здати лише у сертифікованих лабораторіях, які є у цьому переліку. Він необхідний лише туристам, які старші 12 років.

Після прибуття в ОАЕ необхідно буде зробити ще один тест в аеропорту, а також завантажити додаток «COVID-19 DXB» та зареєструватися там. Результат ПЛР-тесту надійде протягом 24 годин саме у ваш профіль в цьому додатку. До моменту отримання результату тесту необхідно ізолюватись в готелі.

Туніс

В’їзд для туристів з України у Туніс дозволений тільки за наявності негативного ПЛР-тесту, який зроблений протягом 72 годин до прильоту. Окрім того, прибулим в Туніс туристам можуть вибірково робити безкоштовний тест на антиген в аеропорту. Умова про ПЛР-тест не поширюється на дітей, які молодші 12 років.

Українські туристи мають зареєструватись на спеціальному сайті, щоб подорожувати Тунісом. Взагалі зараз в Тунісі заборонено пересуватись окремо від туристичних груп.

Важливо не забути, що між Україною та Тунісом діє візовий режим. Але якщо ви бронюєте пакетний тур, то віза не потрібна.

Єгипет

Щоб потрапити на відпочинок у Єгипет, українці віком від 6 років мають мати з собою негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений протягом 72 годин до вильоту. У разі відсутності такого сертифіката, українські прикордонники можуть не впустити пасажира на літак.

Окрім того, туристам обов’язково мати з собою страховий поліс, який покриває захворювання на коронавірус.

Хорватія

Українським туристам можна подорожувати у Хорватію за таких умов:

наявність повністю оплаченого бронювання місця проживання на період перебування у країні;

негативний результат ПЛР-тесту або тесту на антиген, який зроблений протягом 48 годин до перетину кордону.

Сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту можна замінити на довідку про вакцинацію від Covid (дві дози) або документ про те, що людина перехворіла на коронавірус протягом останніх 180 днів і отримала принаймні одну дозу вакцини.

Діти до 12 років звільняються від проходження тесту на коронавірус, якщо подорожують з батьками, які мають негативні результати.

Грузія

Для подорожі у Грузію необхідно мати або документ про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест, зроблений упродовж 72 годин до прибуття в країну. При цьому документ необхідний не лише для дорослих, але й для дітей будь-якого віку. Перед перетином кордону у Грецію необхідно заповнити спеціальну анкету, де вказати про свої подорожі упродовж останніх двох тижнів. На третій день поїздки необхідно буде ще раз здати тест на ковід. Результат цього тесту туристи отримують на електронну скриньку. Якщо коронавірус підтверджується, то туриста відправляють в лікарню.

Чорногорія

Наразі Чорногорія не вимагає негативних ПЛР-тестів від туристів з України. В’їзд в країну необмежений.

Албанія

В Албанію туристи з України також можуть приїжджати без негативного тесту на коронавірус та інших обмежень. Єдине, що під час перетину кордону туристів можуть вибірково тестувати на ковід.

Болгарія

З 1 червня для подорожей у Болгарію українці мають мати з собою один із таких документів:

Сертифікат вакцинації (в Україні їх поки не видають);

Довідка про негативний результат ПЛР-тесту на ковід, що зроблений упродовж 72 годин до перетину кордону;

Довідка про позитивний результат тесту на коронавірус для людей, які перехворіли на ковід у період від 15 до 180 днів від зазначеної в документі дати проведення тесту.

При цьому на дітей до 5 років ці обмеження не впливають.

Популярні для літнього відпочинку країни Європи Італія, Іспанія, Португалія та Мальта наразі закриті для українців. Є шанс, що подорожі туди стануть можливими після того, як українцям почнуть видавати паспорти вакцинації.

Туристи, що планують подорож в Таїланд, мають взяти до уваги необхідність пройти 14-денну ізоляцію після прибуття в країну. Шрі-Ланка наразі закрита для туристів з України.

Домініканська республіка приймає туристів з України без обмежень. А щоб потрапити на Мальдіви, необхідно мати з собою негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше ніж за 96 годин до вильоту.

*Усі документи (довідки, сертифікати та інше) про негативний результат ПЛР-тесту або перенесену хворобу мають бути англійською мовою.