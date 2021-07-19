Рада Євросоюзу внесла Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендують зняти обмеження на в’їзд. Після цього низка країн відкрили кордони українським туристам за певних умов. Використовуючи дані з офіційних повідомлень урядів, ZAXID.NET склав перелік країн, які оголосили про відкриття кордонів для українців лише з ПЛР-тестом або двома дозами вакцини, які використовує Україна.

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Без тестів та реєстрації

Естонія тимчасово відкрила кордони туристам із України з 19 липня без тестів та самоізоляції. Ці правила діють із 19 до 25 липня. Для в’їзду необхідно заповнити онлайн-декларацію. Чорногорія та Албанія також впускають українських туристів без обмежень, тестів та самоізоляції. Натомість у аеропорту їх можуть попросити вибірково пройти перевірку.

Лише з негативним ПЛР-тестом і без карантину

Із 18 липня Німеччина офіційно дозволила в’їзд українським туристам. Для цього їм необхідно мати негативний ПЛР-тест, зданий не пізніше ніж за 72 годин до в’їзду.

З 17 липня Данія віднесла Україну до переліку країн «жовтої» зони за поширенням коронавірусу. Це означає, що українці зможуть в’їжджати до Данії з туристичною метою. Для цього необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 годин, або антиген-тест, зроблений за 48 год. У Данії необхідно знову здати негативний тест на коронавірус. Якщо ви в’їжджаєте літаком, тест можна зробити безкоштовно в аеропорту.

Бельгія також відкрила кордони українським туристам. Для в’їзду необхідно мати сертифікат про вакцинацію або сертифікат про одужання або негативний ПЛР-тест. Крім цього, потрібно заповнити онлайн-форму Passenger Locator Form (PLF) за 48 годин до прибуття в Бельгію.

Кіпр відносить Україну до так званої «червоної зони», тож туристи, плануючи поїздку на Кіпр, повинні зареєструватися на платформі CyprusFlightPass та отримати особову картку доступу до вильоту; мати негативний ПЛР-тест, зроблений за 48 годин до вильоту; зробити повторний тест на Кіпрі (за 30 євро в аеропорту Ларнаки та 32 євро в аеропорту Пафоса). Результати тесту мандрівник отримає за допомогою SMS упродовж трьох годин Упродовж цього часу необхідно самоізолюватись. Також результат ПЛР-тесту можна перевірити в онлайн-системі, ввівши ідентифікаційний номер, вказаний на квитанції про оплату ПЛР-тесту на Кіпрі.

Греція ще 14 травня дозволила в’їзд українським туристам із негативним ПЛР або антиген-тестом, довідкою про перенесений коронавірус та заповненою за 24 годин до вильоту онлайн-формою. Крім цього, Греція визнає українські свідоцтва про вакцинацію, які видають сімейні лікарі після повного курсу щеплення.

Туреччина також впускає українських туристів лише з негативним ПЛР чи антиген-тестом. Також для в’їзду необхідно заповнити онлайн-форму. Аналогічні умови в’їзду й на територію Болгарії. Крім цього, країна визнає документи про повну вакцинацію а також довідки, що підтверджує перенесення хвороби впродовж останніх півроку.

Перед в’їздом у Латвію, за відсутності COVID-сертифіката про вакцинацію, українські туристи мають зробити ПЛР-тест за 72 годин або тест на антиген за 24 годин до перетину кордону. Такі мандрівники звільняються від 10-денної самоізоляції. За два дні до приїзду в Латвію необхідно заповнити онлайн-форму.

У Хорватію українці також можуть в’їхати з негативним ПЛР-тестом або тестом на антиген. Також для в’їзду допускається медичка довідка, що підтверджує перенесення коронавірусу або Covid-сертифікат європейського зразка. Прикордонна служба Хорватії рекомендує мандрівникам зареєструватися сайті МВС, аби пришвидшити перетин кордону.

Словенія та Сербія впускають українців із негативним ПЛР чи антиген-тестом. Без тестів можна перетнути кордон лише за наявності сертифіката про вакцинацію.

Із негативним ПЛР-тестом та карантином

Для поїздки у Велику Британію українцям необхідна віза, негативний ПЛР-тест. Із 19 липня українців звільнили від обов’язкової самоізоляції та повторного ПЛР-тесту, за умови повної вакцинації. Всі інші мають пройти обов’язкову самоізоляцію та здати ПЛР-тест на 8 день перебування у Великій Британії.

Українцям після прибуття в Румунію необхідно пройти 14-денний карантин. Винятком можуть бути мандрівники, що пройшли повну вакцинацію від коронавірусу затвердженими в ЄС препаратами.

Словаччина дозволяє в’їзд невакцинованим туристам за умови обов’язкового 14-денного карантину. Перед поїздкою необхідно заповнити онлайн-форму. Крім цього, при собі потрібно мати негативний ПЛР-тест.

З вакцинацією від Covid-19

Швейцарія дозволила в’їзд українцям, які пройшли повний курс вакцинації від Covid-19, що підтверджується сертифікатом щеплення. Там має бути вказана дата вакцинації. Швейцарія зокрема визнає щеплення препаратом Covishield, що є індійською версією Vaxzevria від AstraZeneca.

Із 19 липня вакциновані мандрівники зможуть в’їхати і в Ірландію, однак для цього необхідно мати відповідну візу. Без вакцинації на територію Ірландії можна в’їхати лише з негативним ПЛР-тестом, після чого або пройти обов’язковий карантин, або здати після приїзду ще один ПЛР-тест. Перед поїздкою необхідно заповнити онлайн-форму.

Австрія та Нідерланди впускають українських туристів, які пройшли повну вакцинацію, в тому числі й препаратами Covishield і CoronaVac. Для того, щоб в’їхати у Австрію і Нідерланди без проходження самоізоляції та додаткової реєстрації, необхідно мати при собі Covid-сертифікат з QR-кодом, який підтверджує вакцинацію.

Литва також дозволила в’їзд громадянам України, які пройшли вакцинацію сертифікованими препаратами і можуть це підтвердити міжнародним свідоцтвом про щеплення. Натомість Угорщина визнає український паспорт вакцинації і впускає щеплених туристів без обмежень.

Водночас закритими на в’їзд українським туристам залишаються Франція, Іспанія, Португалія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Польща, Італія, Ісландія та Чехія.

Вакцинація – це добре, але є одне «але»

Із 1 липня в Євросоюзі офіційно почали діяти Covid-сертифікати із зазначенням вакцинації від коронавірусу. Європейське агентство з лікарських засобів схвалило чотири вацини (ЕМА), щеплення якими дає право на поїздки в ЄС: Pfizer/BioNTech,Johnson & Johnson, Moderna та Astra Zeneca, виготовлена в ЄС.

Україна, крім Pfizer, Moderna та Astra Zeneca, для вакцинації використовує вакцину Covishield компанії Astra Zeneca, що виготовлена в Індії, та CoronaVac від Sinovac. Препарати Covishield та CoronaVac агенція не схвалила. Однак окремі держави-члени Євросоюзу можуть самі вирішувати, чи дозволяти мандрівникам в'їзд з вакцинами, що не схвалені агенцією лікарських засобів.

Однак Україна досі не впровадила Covid-сертифікат цифровий європейського зразка, який вимагають більшість країн ЄС. Від початку липня його тестують у додатку «Дія». Крім цього, цей сертифікат не погодив Євросоюз, тож, фактично, всі повністю вакциновані українські туристи не зможуть поки що в’їхати до країни, яка вимагає цей сертифікат.

У європейському Covid-сертифікаті або Covid-паспорті вказана інформація про перенесену хворобу, вакцинацію від коронавірусу та препарати, якими щепилися.

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При підготовці цього матеріалу використовувалась інформація з офіційних сайтів урядів країн ЄС, посольств, а також Міністерства закордонних справ України.

Для перевірки актуальної інформації про право в’їзду на територію певної країни радимо використовувати Інтерактивну мапу МЗС, де регулярно оновлюють інформацію про вимоги на в’їзд українським туристам.