З 17 липня Данія віднесла Україну до переліку країн «жовтої» зони за поширенням коронавірусу. Це означає, що українці зможуть в’їждати до Данії без суттєвої причини – наприклад з туристичною метою. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Данії.

Після набуття чинності рішенням про перебування України в «жовтій» зоні українці зможуть в’їжджати до Данії за негативним ПЛР-тестом, зробленим не пізніш як за 72 години до прибуття, або за антиген-тестом, зробленим за 48 годин.

По прибутті в Данію також потрібно здати негативний тест на коронавірус. Якщо ви в’їжджаєте літаком, тест можна здати безкоштовно одразу в аеропорту.

Люди, які повністю вакцинувалися препаратами, затвердженими в ЄС, можуть в’їжджати в Данію без будь-яких обмежень, якщо вони мають Covid-сертифікат європейського зразка або є резидентами країн ЄС або Шенгенської зони.

Оскільки український Covid-сертифікат в ЄС і зокрема Данії поки не визнають (хоча нам це обіцяють), повністю вакциновані українці також повинні здавати тест для в’їзду на данську територію.