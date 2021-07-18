Бельгія відкрила кордони для всіх українських туристів. Про це в неділю, 18 липня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який і оприлюдним умови в’їзду до цієї країни.

За даними Міністерства закордонних справ України, туристам при в’їзді потрібно мати:

чинний біометричний паспорт;

підтвердження мети поїздки (картку резидента країни ЄС або посвідку на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнеру тощо);

підтвердження фінансової спроможності;

поліс медичного страхування, який визнається на території країн ЄС;

сертифікат про вакцинацію/сертифікат про одужання/негативний ПЛР-тест.

Крім того, також потрібно заповнити форму Passenger Locator Form (PLF) за 48 годин до прибуття в Бельгію. Її має заповнити коже турист від 12 років. Знайти відповідну форму можна за посиланням.

Нагадаємо, що Рада ЄС 15 липня внесла Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд. Вже наступного дня свої кордони для українців відкрила Німеччина та Данія.