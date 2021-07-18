Бельгія дозволила українцям в’їзд на свою територію
Туристи мають заповнити форму Passenger Locator Form (PLF) за дві доби до прибуття до країні
Бельгія відкрила кордони для всіх українських туристів. Про це в неділю, 18 липня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який і оприлюдним умови в’їзду до цієї країни.
За даними Міністерства закордонних справ України, туристам при в’їзді потрібно мати:
- чинний біометричний паспорт;
- підтвердження мети поїздки (картку резидента країни ЄС або посвідку на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнеру тощо);
- підтвердження фінансової спроможності;
- поліс медичного страхування, який визнається на території країн ЄС;
- сертифікат про вакцинацію/сертифікат про одужання/негативний ПЛР-тест.
Крім того, також потрібно заповнити форму Passenger Locator Form (PLF) за 48 годин до прибуття в Бельгію. Її має заповнити коже турист від 12 років. Знайти відповідну форму можна за посиланням.
Нагадаємо, що Рада ЄС 15 липня внесла Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд. Вже наступного дня свої кордони для українців відкрила Німеччина та Данія.