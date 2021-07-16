З 17 липня наберуть чинності важливі зміни для людей, які подорожують до Польщі. Про це інформує RMF24.

Кожен, хто прибуває країну, буде зобов'язаний заповнити карту Traveler Location Card в електронному вигляді (eKLP). Наразі ці зміни стосуватимуться перш за все туристів, які прибувають літаком. В польському уряді інформують, що зміна стосуватиметься «усіх, хто має намір перетнути кордон Республіки Польща» тобто громадян країни теж.

До цих пір документ, що допомагає департаменту охорони здоров'я Польщі визначати місцезнаходження людей, інфікованих коронавірусом, можна було заповнити на папері. Тепер же паперові карти будуть дійсні тільки при відсутності доступу до системи ІКТ.

У карті потрібно буде включити таку інформацію, як:

країна, звідки почалося подорож;

номер рейсу, дата прибуття, ім'я та прізвище;

номер PESEL, або документ, що засвідчує особу (ID-карта або паспорт);

контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

адреси всіх місць, де турист збирається зупинитися в Польщі протягом перших 14 днів перебування (наприклад, готель, будинок, курорт);

інформацію про довідку про вакцинацію, або негативний результат тесту на коронавірус.

Після заповнення карти, людина отримає підтвердження про заповнення eKLP на адресу електронної пошти, вказану в формах. Її можна роздрукувати або пред'явити співробітникам аеропорту на мобільному пристрої.

Карта допоможе обмежити швидке поширення коронавірусу і дозволить швидко зв'язатися з людьми, які подорожували разом з інфікованим туристом.