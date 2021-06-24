Усі, хто в'їжджають в Польщу не із шенген-зони, змушені відбути карантин

Через погіршення ситуації із захворюваністю на Covid-19 Польща знову повернула обов’язковий карантин для усіх, хто в’їжджає в країну з-поза меж шенгенської зони. Про це повідомляє сайт державної прикордонної служби республіки Польща.

Обмеження почали діяти від півночі четверга, 24 червня, і поширюються також на тих громадян, які при в’їзді мають негативний тест на коронавірус. Карантин триватиме 10 днів, але може бути скорочений до семи у разі негативного результату тесту, зданого вже по приїзді в Польщу. Відбувати карантин мають і дорослі, і діти.

Не потрібно відбувати карантин:

повністю вакцинованим людям, які мають відповідне документальне підтвердження;

дітям до 12 років, якщо вони перебувають під наглядом вакцинованих батьків;

туристам, які подорожують літаком транзитом через Польщу, що триватиме не більше 24 годин (потрібно мати квитки для підтвердження вильоту з Польщі);

таким категоріям громадян, як дипломати, члени екіпажів повітряних чи морських суден, водіям-далекобійникам, водіям рейсових автобусів тощо.

Обмеження також поширюються на тих, хто перетинає кордон Польщі морем і сухопутні кордони зі сторони Німеччини, Чехії, Литви і Словаччини. У випадку негативного тесту на коронавірус за 48 годин до перетину кордону, звільняються від карантину упродовж двох діб люди, які прямують до свого місця проживання у Польщі. Туристи із шенгенської зони повинні мати негативний тест, зроблений не раніше, аніж за 48 годин до в'їзду.

В уряді Польщі такі обмеження пояснюють стрімким поширення штаму коронавірусу «Дельта», що є більш заразним за попередні варіації. До слова, недавно Польща запровадила обов’язковий карантин для тих, хто прибуває з Великої Британії, адже саме там, а також у Росії, Індії та Португалії виявили найбільше інфікованих цим штамом.

Додамо, що Україна також запровадила обов’язкові тести на коронавірус для тих, хто в’їжджає з цих країн. Та ще до цього рішення у Києві виявили двох жінок, інфікованих цим вірусом – вони повернулись з Росії.