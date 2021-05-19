Європейський Союз домовився про відкриття кордонів для туристів, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу. Про це повідомило інформагентство AFP в середу, 19 травня, із посиланням на власні джерела.

Подробиці рішення наразі невідомі. LIGA.net припускає, що дозвіл на перетин кордону, ймовірно, стосується лише осіб, які вакцинувалися препаратами, схваленими в ЄС.

В переговорах, які відбулися 19 травня, взяли участь представники Європарламенту, Єврокомісії та урядів країн-членів ЄС, передає «Європейська правда».

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