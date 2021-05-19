ЄС відкриє кордони лише для повністю вакцинованих мандрівників, – AFP
Ймовірно, перетнути кордон зможуть лише ті, хто вакцинувався схваленими європейським регулятором препаратами
Європейський Союз домовився про відкриття кордонів для туристів, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу. Про це повідомило інформагентство AFP в середу, 19 травня, із посиланням на власні джерела.
Подробиці рішення наразі невідомі. LIGA.net припускає, що дозвіл на перетин кордону, ймовірно, стосується лише осіб, які вакцинувалися препаратами, схваленими в ЄС.
В переговорах, які відбулися 19 травня, взяли участь представники Європарламенту, Єврокомісії та урядів країн-членів ЄС, передає «Європейська правда».
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