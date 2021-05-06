Єврокомісія оприлюднила проект пропозицій щодо послаблення обмежень на «несуттєві» поїздки до країн ЄС, які запровадили через пандемію Covid-19. Зокрема, це стосується й туристичних поїздок із держав поза межами ЄС, які наразі недоступні.

Тепер ці рекомендації має затвердити Рада ЄС, після чого кожна держава Євросоюзу зможе застосовувати нові правила самостійно. В Єврокомісії очікують, що правила поширюватимуться на всі держави-члени ЄС, крім Ірландії, а також країни Шенгенської зони.

Чинні правила

Наразі до Євросоюзу можна приїжджати лише у разі виняткових підстав, а також окремим категоріям громадян, а саме дипломатам, громадянам та резидентам країн ЄС, їхнім дітям чи чоловіку/дружині, водіям транспортних засобів тощо.

Водночас туристичні поїздки з третіх країн дозволені лише з тих держав, у яких дотримані такі умови:

кількість випадків зараження не більше 25 на 100 тис. населення за останні 14 днів;

кількість випадків зараження за останні два тижні скорочується або залишається стабільною у порівнянні з попереднім періодом;

країна проводить понад 300 тестів на 100 тисяч населення протягом тижня;

число позитивних результатів тестування на коронавірус за останні сім днів не перевищує 4%.

Зараз цими показниками відповідають лише сім країн, чиїм громадянам дозволений в'їзд до ЄС. України у цьому списку нема.

Пропозиції Єврокомісії

В Єврокомісії пропонують запровадити два головних принципи, щоб дозволити туристичні подорожі до ЄС:

дозволити в’їзд громадянам будь-якої країни, які пройшли повний курс вакцинації;

послабити критерії епідеміологічної ситуації, щоб розширити список країн зеленої зони.

Дозволити в'їзд в ЄС пропонується повністю вакцинованим туристам з третіх країн, зокрема й з України, за дотримання таких умов:

мають бути зроблені обидва щеплення від Covid-19 (для вакцини Johnson&Johnson — одне);

друге щеплення має бути зроблене не пізніше ніж за 14 днів до в'їзду в ЄС;

країни ЄС залишають за собою право перевіряти справжність сертифікатів про вакцинацію, виданих за межами ЄC;

має бути використана одна з вакцин, схвалених до застосування в ЄС, однак країни-члени Євросоюзу можуть розширяти цей список препаратами, схваленими ВООЗ.

Наразі Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила застосування таких вакцин:

AstraZeneca, а також її аналоги індійський Covishield та південнокорейський AstraZeneca SK Bio, які застосовують в Україні;

Pfizer, який також закуповується Україною;

Moderna;

Johnson&Johnson або Janssen.

Китайські вакцини Sinovac (застосовується в Україні) і Sinopharm мають отримати висновок ВООЗ протягом травня.

Окрім обов'язкової вакцинації, в'їзд у ЄС пропонується мешканцям тих країн, де за останні 14 днів зафіксовано не більше 100 нових випадків інфікування на кожні 100 тис. населення. Це дозволить розширити перелік країн умовної «зеленої зони». Список таких країн переглядатимуть кожні два тижні.

Також Єврокомісія прописала правила для сімей з дітьми, оскільки щеплення від Covid-19 дітям поки не роблять. Так, діти зможуть подорожувати зі своїми вакцинованими батьками, якщо матимуть негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до прибуття в ЄС. Країни Євросоюзу також отримають право вимагати додаткового тестування після прибуття.

Водночас країни ЄС можуть зберегти за собою право вимагати від приїжджих відбути карантин чи пройти додаткове тестування. Однак якщо після введення паспортів вакцинації держави ЄС відмовитися від таких вимог для своїх громадян, то не повинні вимагати ПЛР-тести чи проходження карантину й у вакцинованих гостей з третіх країн.

Ситуація в Україні

Варто зауважити, що загальні візові правила для кожної з країн з-поза меж ЄС залишаються незмінними. Це означає, що при дотриманні вище перерахованих умов для боротьби з пандемією коронавірусу, українці зможуть подорожувати в рамках безвізового режиму.

Однак, якщо говорити про потрапляння до «зеленої зони», то найімовірніше Україна не відразу відповідатиме новим критеріям. Наразі рівень захворюваності в Україні майже у чотири рази перевищує встановлений Єврокомісією — 387 випадків на 100 тис. жителів за два тижні.

Що ж стосується вакцинації, то тут ситуація трохи краща, хоча темпи залишаються низькими. Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина пояснювала, що для в’їзду громадян України до ЄС українські дані про щеплення проти Covid-19 мають відповідати вимогам Євросоюзу.

Ще у квітні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісними український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від Covid-19.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час прес-конференції з міністрами туризму країн «Великої двадцятки» (G20) заявив, що Євросоюз запустить паспорти вакцинації для туристів з другої половини червня.

Своєю чергою, голова Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що український документ про вакцинацію від Covid-19 може бути запущений до 1 липня. Голова МОЗ України також припускав, що українські сертифікати можуть бути інтегровані у додаток «Дія».