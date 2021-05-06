Національний план вакцинації від коронавірусу в Україні за квітень недовиконано у чотири рази. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, пише «Інтерфакс-Україна».

Нацплан передбачав, що до кінця має бути проведено понад 2,5 млн вакцинацій. Проте наразі в Україні ввели менше ніж 800 тис. доз вакцини. При цьому планові постачання вакцин виконані у повному обсязі. Але за квітень вдалось зробити вчетверо менше запланованих щеплень.

За словами Ганиченка, план передбачав постачання вдвічі менше вакцин, ніж запланована кількість щеплень.

«Така тенденція зберігається до кінця року. У Нацплані передбачено постачання 22 млн доз вакцин, при цьому до кінця року планується ввести 48 млн доз вакцин», – сказав він, додавши, що до плану поки що не внесені 20 млн доз вакцини Pfizer, які законтрактувала країна.

Нагадаємо, станом на 6 травня загалом щеплено 783 810 людей. 21 квітня уряд оприлюднив Національний план вакцинації, згідно з яким до кінця року планують щепити більшість дорослих українців.