«Укрзалізниця» з червня відновить міжнародні пасажирські перевезення
Наразі рух поїздів планують відновити за напрямками «Київ-Відень» та «Чоп-Захонь»
«Укрзалізниця» планує відновлювати міжнародні пасажирські перевезення з червня 2021 року. Наразі є попередні домовленості щодо відновлення залізничного сполучення з Австрією та Угорщиною, повідомили у прес-службі «Укрзалізниці» у четвер, 6 травня.
Перевізник вирішив відновити міжнародні рейси у зв'язку зі стабілізацією ситуації з коронавірусом у сусідніх країнах.
«Наразі в Україні та сусідніх країнах спостерігається стабілізація ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції. Це дає змогу вести перемовини із залізничними адміністраціями країн-сусідів щодо відновлення міжнародних маршрутів», – зазначив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.
Планується відновити сполучення за напрямками «Київ-Відень» та «Чоп-Захонь». За цими напрямками, буде посилений контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.
Водночас інформацію про правила в'їзду в іноземні країни необхідно уточнювати на сайтах посольств.
Як повідомили у відомстві, наразі також ведуться переговори з PKP Intercity (польська транспортна компанія – Ред.) та польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між Україною та Польщею.
Нагадаємо, що «Укрзалізниця» зупинила міжнародне пасажирське сполучення з 17 березня 2020 року, коли в Україні запровадили перший локдаун.