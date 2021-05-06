Інформацію щодо правил в’їзду в іноземні країни УЗ просить уточнювати на сайтах посольств

«Укрзалізниця» планує відновлювати міжнародні пасажирські перевезення з червня 2021 року. Наразі є попередні домовленості щодо відновлення залізничного сполучення з Австрією та Угорщиною, повідомили у прес-службі «Укрзалізниці» у четвер, 6 травня.

Перевізник вирішив відновити міжнародні рейси у зв'язку зі стабілізацією ситуації з коронавірусом у сусідніх країнах.

«Наразі в Україні та сусідніх країнах спостерігається стабілізація ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції. Це дає змогу вести перемовини із залізничними адміністраціями країн-сусідів щодо відновлення міжнародних маршрутів», – зазначив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

Планується відновити сполучення за напрямками «Київ-Відень» та «Чоп-Захонь». За цими напрямками, буде посилений контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

Водночас інформацію про правила в'їзду в іноземні країни необхідно уточнювати на сайтах посольств.

Як повідомили у відомстві, наразі також ведуться переговори з PKP Intercity (польська транспортна компанія – Ред.) та польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між Україною та Польщею.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» зупинила міжнародне пасажирське сполучення з 17 березня 2020 року, коли в Україні запровадили перший локдаун.