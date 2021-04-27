Компанія «Укрзалізниця» відновила повноцінне курсування поїздів далекого сполучення на всій території України, яке було обмежене через карантин, окрім Житомирській області. Про це повідомили у прес-службі компанії.

В «Укрзалізниці» уточнили, що на Житомирщині поки що заборонено висадку та посадку пасажирів.

«Укрзалізниця суворо стежитиме за дотриманням карантинних вимог у поїздах і на вокзалах, та звертається до пасажирів з проханням обов’язково повідомляти про випадки неналежного носіння масок або відмови від них з боку інших пасажирів або співробітників Укрзалізниці», – додали у компанії.

Додамо, що «Укрзалізниця» збільшить кількість додаткових поїздів на травневі свята.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» розпочинає продаж квитків на додаткові рейси, присвячені до Великодніх свят.

Нагадаємо, що в Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин, його вже продовжили до кінця червня. За минулу добу, 26 квітня, в Україні зафіксували майже 8 тисяч нових заражених коронавірусом. Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов 27 квітня оголосив про спад рівня захворюваності й поступовий вихід України з третьої хвилі коронавірусу.