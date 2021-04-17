«Укрзалізниця» призначила низку додаткових потягів до Львова і Славська, Івано-Франківська, Рахова й Ужгорода Закарпатської області, а також до Хмельницького та інших міст. Додаткові потяги курсуватимуть з 29 квітня до 10 травня.

Серед призначених є такі потяги:

№29/30 Київ – Ужгород. З Києва вирушає 29, 30 квітня та 2, 3, 7, 8, 9 травня. З Ужгорода —– 30 квітня та 1, 3, 4, 8, 9, 10 травня.

№138/137 Хмельницький – Лисичанськ. З Хмельницького вирушає 30 квітня, 2 та 8 травня. З Лисичанська – 1, 3 та 9 травня.

№239/240 - 207/208 Київ – Ужгород. З Києва вирушає 30 квітня, 3, 7 та 9 травня. З Ужгорода – 1, 4, 8, 10 травня.

№211/212 Харків – Львів. З Харкова вирушає 30 квітня та 3, 7, 9 травня, а зі Львова – 1, 4, 8, 10 травня.

№232/231 Запоріжжя – Івано-Франківськ. З Запоріжжя вирушає 30 квітня та 8 травня, з Івано-Франківська – 1 та 9 травня.

№243/244 Київ – Рахів. З Києва вирушає 29 квітня 3, 7 та 9 травня, з Рахова – 30 квітня, 4, 8 та 10 травня.

№745/746 «Бойківський експрес» Київ – Славсько. Рейси 1 та 4 травня туди і зворотно.

Список потягів для інших регіонів можна переглянути на сайті «Укрзалізниці». Квитки на усі додаткові потяги можна придбати з суботи, 17 квітня.

Скільки вихідних буде на Великдень і травневі свята

Нагадаємо, що у травні в українців буде низка додаткових вихідних:

понеділок, 3 травня – у зв’язку з Великоднем, який Україна святкуватиме в неділю, 2 травня;

вівторок, 4 травня – у зв’язку з Міжнародним днем праці, який щороку відзначають 1 травня і який цьогоріч припадає на суботу;

понеділок, 10 травня – у зв’язку з тим, що вихідний 9 травня на День перемоги припадає на неділю.

Нагадаємо, в Україні діє правило: у разі, якщо свято, яке є державним вихідним, припадає на суботу чи неділю, то вихідним автоматично є наступний після нього робочий день.