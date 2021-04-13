У завершальний місяць весни 2021 року в Україні буде 18 робочих днів та 13 вихідних

У травні 2021 року на українців чекають два довгих вікенди, що триватимуть з 1 по 4 травня та з 8 по 10 травня включно.

Вихідні з нагоди Дня праці, який святкують 1 травня, та Великодня (за Юліанським календарем), який цьогоріч святкують у неділю, 2 травня, переносяться на понеділок і вівторок 3 і 4 травня.

Таким чином, на початку місяця українці матимуть декілька днів поспіль для відпочинку – з 1 по 4 травня включно.

За кілька днів, а саме – в неділю, 9 травня, традиційно відзначатиметься День Перемоги. Оскільки свято збігається з вихідним днем, то наступний день після нього стане неробочим. Відповідно, 10 травня українці також відпочиватимуть. Завдяки цій святковій даті українці отримають три дні поспіль вихідних – з 8 по 10 травня.

Загалом у завершальний місяць весни 2021 року в Україні буде 18 робочих днів та 13 вихідних.