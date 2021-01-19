У Верховній Раді 19 січня зареєстрували законопроект, яким пропонують скасувати перенесення робочих та вихідних днів. Відповідний проект закону №4597 створили 15 нардепів від «Слуги народу».

Депутати пропонують внести правку до ст. 67 Кодексу законів про працю України та заборонити перенесення робочих та вихідних днів на підприємстві, в установі або організації.

У пояснювальній записці автори законопроекту заявляють, що перенесення робочих днів є «типовою радянською традицією, у той час, як в країнах Європи такої практики практично немає».

«Надмірна кількість перенесень робочих днів негативно впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами та донорами і назагал формує негативну репутацію бізнеспотенціалу України у світі», – йдеться у пояснювальній записці.

Окрім того, депутати заявляють, що перенесення робочих днів призводить до 6-денного робочого тижня, а це є порушенням вимог до мінімального часу відпочинку працівника.

Останні такі перенесення робили через Різдво та Новий рік – обидва свята припали на п'ятницю. Всього ж у 2020 році було 12 державних вихідних на свята.

Варто уточнити, що уряд ще у вересні затвердив перенесення робочих днів у 2021 році «з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Різдва, Дня незалежності та Дня захисника України».