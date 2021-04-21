«Укрзалізниця» відновлює рух поїздів до Чернівецької області
Продаж квитків на відповідні напрямки вже відкрито
«Укрзалізниця» з 22 квітня відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Чернівецької області.
Як повідомили у департаменті інформаційної політики та зв'язків з громадськістю «Укрзалізниці», це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, згідно з яким у регіоні скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки.
Так, відновлюється курсування за повноцінним маршрутом таких поїздів:
- №7/8 Київ-Чернівці-Київ;
- №117/118 Київ-Чернівці-Київ;
- №135/136 Одеса-Чернівці-Одеса;
- №357/358 Київ-Рахів-Київ.
Повідомляється, що продаж квитків на ці напрямки вже відкрито.
Зауважимо, що «Укрзалізниця» з 27 квітня відновлює пряме щоденне залізничне сполучення між Кривим Рогом та Одесою.
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