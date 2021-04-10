«Укрзалізниця» 11 квітня відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області, повідомила 10 квітня прес-служба компанії.

«Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, згідно з яким з 00:00 11 квітня у області скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки», – сказано у повідомленні.

Також «Укрзалізниця» опублікувала список потягів, які відновлюють курсування до і з Закарпатської області.

Нагадаємо, Закарпатська область перебувала в «червоній» карантинній зоні з 8 бернзня. 10 квітня урядова комісія з питань ТЕБ і НС послабила в області карантин, перевівши її у «жовту» зону.