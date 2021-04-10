Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в суботу, 10 квітня, виключила Закарпатську область з «червоної» карантинної зони. Таким чином, карантин в області послаблять з 00:00 неділі, 11 квітня, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, в Закарпатській області з неділі почнуть діяти карантинні обмеження «жовтої» зони.

Закарпаття перебувало у «червоній» зоні з 8 березня.

Які обмеження передбачає «жовта» карантинна зона

«Жовта» карантинна зона передбачає такі обмеження:

у громадських будівлях обов’язкове носіння масок або респіраторів;

під час масових заходів допускається одна особа на 5 кв. м;

кінотеатри можуть бути наповнені тільки на 50%;

перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволяється тільки у масках та на пасажирських сидіннях;

відвідування установ соцзахисту, в яких перебувають люди похилого віку (крім тих, що надають послуги).

Нагадаємо, що з 10 квітня у «жовтій» карантинній зоні перебуває Івано-Франківщина. Також у цій зоні є і Херсонська область.