Державна комісія з питань ТЕБ та НС вивела Івано-Франківську область з «червоної» карантинної зони, яка діяла в регіоні з 26 лютого.

«Скасувати з 00 годин 00 хвилин 10 квітня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Івано-Франківської області», – сказано в рішенні, яке у п’ятницю, 9 квітня, опублікував міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

При цьому комісія внесла до «червоної» зони Харківську область. «Червона» зона передбачає найжорсткіші карантинні заходи і почне діяти на Харківщині з 00:00 суботи, 11 квітня.

До слова, за попередню добу на Івано-Франківщині виявили лише 231 нового хворого на коронавірус, тоді як на Харківщині їх було 1194.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вранці у п'ятницю повідомляв, що Івано-Франківська область з «червоної» зони перейде у «жовту», що означає, що карантин в регіоні буде помірним.

Які карантинні обмеження «жовтої» зони

«Жовта» карантинна зона передбачає такі обмеження: