Уряд вивів Івано-Франківську область з «червоної» зони
Натомість у «червону» зону потрапила Харківська область
Державна комісія з питань ТЕБ та НС вивела Івано-Франківську область з «червоної» карантинної зони, яка діяла в регіоні з 26 лютого.
«Скасувати з 00 годин 00 хвилин 10 квітня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Івано-Франківської області», – сказано в рішенні, яке у п’ятницю, 9 квітня, опублікував міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
При цьому комісія внесла до «червоної» зони Харківську область. «Червона» зона передбачає найжорсткіші карантинні заходи і почне діяти на Харківщині з 00:00 суботи, 11 квітня.
До слова, за попередню добу на Івано-Франківщині виявили лише 231 нового хворого на коронавірус, тоді як на Харківщині їх було 1194.
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вранці у п'ятницю повідомляв, що Івано-Франківська область з «червоної» зони перейде у «жовту», що означає, що карантин в регіоні буде помірним.
Які карантинні обмеження «жовтої» зони
«Жовта» карантинна зона передбачає такі обмеження:
- у громадських будівлях обов’язкове носіння масок або респіраторів;
- під час масових заходів допускається одна особа на 5 кв. м;
- кінотеатри можуть бути наповнені тільки на 50%;
- перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволяється тільки у масках та на пасажирських сидіннях;
- відвідування установ соцзахисту, в яких перебувають люди похилого віку (крім тих, що надають послуги).