Вже найближчим часом Україна може вийти на показник до 30 тис. нових хворих на Covid-19 на добу. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалі «1+1».

За його словами, стрибок захворюваності очікується приблизно через 7-10 днів.

«Ми очікуємо, що протягом тижня – 10 днів, ми думаємо, ми будемо ще зростати в рамках до 25-30 тисяч – виходячи з того, як розвивається епідемія», – заявив Степанов.

Міністр зазначив, що у відомстві прогнозують таке зростання через «британський» та «південноафриканський» штами Covid-19, які є більш заразними.

За словами міністра, єдиний шлях зупинити хвилю – це дотримуватися карантинних обмежень.

Напередодні, 8 квітня, в Україні виявили 19 676 нових випадків Covid-19. 11 221 пацієнт одужав, а 419 – померли від ускладнень захворювання.

Від початку пандемії в нас виявили 1 823 674 випадки Covid-19, з них 1 395 104 людини одужали та 36 381 – померла від ускладнень.