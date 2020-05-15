Детальна карта поширення коронавірусу в Україні

Від початку пандемії інфікованих на коронавірус виявляли у двох тисячах населених пунктів України. У щоденних звітах про нові випадки зараження, одужання чи смерті вказуються лише області, а от якою є ситуація в окремих містах чи селах, за незначними винятками, досі публічно не озвучували.

Вперше це зробила Національна служба здоров'я України, яка цього тижня опублікувала детальні дані Центру громадського здоров'я про поширення коронавірусу на рівні окремих населених пунктів.

Ці дані показують, що зараз за кількістю хворих на коронавірус Львів входить у трійку міст України. На 14 травня у Львові було 401 мешканців, інфікованих Covid-19. Більше тільки у Чернівцях (686) та Києві (1754).

На основі цих даних ми створили максимально детальну карту поширення коронавірусу. Тут є загальна кількість інфікованих від початку пандемії, загиблі та одужалі у кожному населеному пункті, а також актуальна кількість інфікованих, тобто людей, які продовжують хворіти на Covid-19. Щоб перемикатися між цими даними, у правому верхньому кутку карти потрібно відзначити відповідну опцію.

На початковому стані карти міста та села поділено на дві категорії: зеленим кольором позначені ті, в яких за останні сім днів не було нових випадків Covid-19, червоним – в яких виявляли нових хворих.

Щоб побачити деталі по якомусь місту чи селищу, просто наведіть мишкою на відповідне коло. У початковому стані карти помітні лише великі населені пункти, щоб побачити більше – змініть масштаб (користуючись мишкою чи кнопками у лівому верхньому кутку).