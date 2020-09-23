Коронавірус у Львові
Актуальна статистика підтверджених випадків захворювання на Covid-19ZAXID.NET, сьогодні 16
фото прес-служби ЛМР
Станом на 23 вересня у Львівській області кількість людей, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 19 045 (+252 за попередню добу).
Летальні випадки – 532 (+5).
Вилікувалися – 6333 (+145)
Усього в Україні за даними ЦГЗ: 184 734 (+3497) людей захворіло, 3705 (+63) померло, 81 670 (+1769) вилікувалися.
Що було раніше
Кабінет міністрів запровадив з 1 серпня нові правила адаптивного карантину: у регіонах почали встановлювати різні рівні епідемічної небезпеки – зелений, жовтий, помаранчевий та червоний, – і, відповідно, різні обмеження.
На Львівщині з 21 вересня червоний рівень епідемічної небезпеки встановили у:
- Пустомитівському районі
- Перемишлянському районі
Помаранчевий рівень у:
- Бродівському районі
- Радехівському районі
Мостиський, Турківський, Сколівський, Стрийський (крім Стрия) та Старосамбірський райони, Червоноград, Новий Розділ і Трускавець перебувають у «зеленій» зоні. На решті території області встановили жовтий рівень епіднебезпеки.