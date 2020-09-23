Забагато новин про коронавірус? Ось лише найважливіші.

Як діяти, коли є підозра на коронавірус?.

Станом на 23 вересня у Львівській області кількість людей, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 19 045 (+252 за попередню добу).

Летальні випадки – 532 (+5).

Вилікувалися – 6333 (+145)

Усього в Україні за даними ЦГЗ: 184 734 (+3497) людей захворіло, 3705 (+63) померло, 81 670 (+1769) вилікувалися.

Що було раніше

Кабінет міністрів запровадив з 1 серпня нові правила адаптивного карантину: у регіонах почали встановлювати різні рівні епідемічної небезпеки – зелений, жовтий, помаранчевий та червоний, – і, відповідно, різні обмеження.

На Львівщині з 21 вересня червоний рівень епідемічної небезпеки встановили у:

Пустомитівському районі

Перемишлянському районі

Помаранчевий рівень у:

Бродівському районі

Радехівському районі

Мостиський, Турківський, Сколівський, Стрийський (крім Стрия) та Старосамбірський райони, Червоноград, Новий Розділ і Трускавець перебувають у «зеленій» зоні. На решті території області встановили жовтий рівень епіднебезпеки.