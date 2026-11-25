За словами Буданова, наразі тривають узгодження з російською стороною

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що до кінця року Україна розраховує повернути ще цивільних і військовополонених. Про це він сказав 25 листопада під час заходу «Діалог заради єдності», передають «Новини.Live».

За його словами, перший етап обміну військовополоненими має відбутися наприкінці листопада – на початку грудня.

«Ми проведемо це все, але проведемо в кілька етапів. Тобто тисяча, так, по кілька сотень, в кілька етапів. Бо зробити це за один день, навряд чи вийде», – пояснив Буданов.

Він додав, що наразі тривають узгодження з російською стороною. Також опрацьовують питання повернення людей з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

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Зауважимо, тристоронні переговори між Україною, США та Росією відбувалися 10 та 11 листопада в Абу-Дабі. Під час першого дня сторони домовилися провести масштабний обмін полоненими найближчим часом. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вкотре відмовилася від територіальних поступок Росії, зокрема від виведення своєї армії з Донбасу.

19 листопада Володимир Зеленський повідомив про домовленість щодо долучення до переговорного процесу представників Європи.

24 листопада український президент повідомив, що США хочуть, аби Україна та Росія уклали мирну угоду не пізніше січня 2027 року. Володимир Зеленський наголосив, що також хоче завершення війни, однак «це не має бути виключно за рахунок України».