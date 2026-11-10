Перший раунд переговорів відбувся 10 листопада в Абу-Дабі

Під час першого дня тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі 10 листопада сторони домовилися провести масштабний обмін полоненими найближчим часом. Про це «Українській правді» повідомив співрозмовник, наближений до української делегації.

«За результатами першого дня тристоронніх переговорів є важливий результат роботи нашої делегації – вдалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими найближчим часом», – зазначив він.

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Перший раунд переговорів відбувся 10 листопада в Абу-Дабі. Зустріч тривала понад чотири години, після чого делегації домовилися продовжити роботу наступного дня.

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Українську сторону на переговорах представляє делегація на чолі з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим. До її складу також увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, народний депутат Давид Арахамія, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками першого дня переговорів в Абу-Дабі заслухав звіт української делегації. За його словами, тристороння зустріч України, США та Росії була конструктивною і змістовною. Перед тристоронніми переговорами українська команда провела окрему розмову з європейськими та американськими партнерами.

Під час зустрічі сторони обговорили можливі гуманітарні кроки, зокрема звільнення полонених, яке Зеленський назвав пріоритетом. Також ішлося про зміст гарантій безпеки для України, механізми їхнього довготривалого забезпечення та інструменти, які мають унеможливити повторення війни. Окремою темою стали можливі кроки для деескалації.

Зеленський також повідомив, що визначив для української делегації завдання на подальші переговори. 11 листопада команда продовжить роботу в тристоронньому форматі, а також спілкуватиметься з представниками президента США та Європи.

Раніше повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа шукає способи схилити російського диктатора Владіміра Путіна до припинення війни проти України. Серед пропозицій — повернення Росії на європейський енергетичний ринок, проти чого виступають Україна та її партнери. Також американська сторона розглядає можливість зміни адміністративних кордонів України, щоб РФ могла заявити про захоплення всієї території Донецької та Луганської областей, не отримуючи контролю над підконтрольними Києву містами.