Держсекретар США заявив, що з безпекові гарантії для України мають влаштовувати Росію

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки для України, необхідні для запобігання повторному вторгненню, мають влаштовувати Росію. Таку думку Марко Рубіо висловив в інтерв’ю DRM News, опублікованому в понеділок, 9 листопада.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував на важливості надійних гарантій безпеки для України, які мають унеможливити повторний напад Росії після укладення майбутньої мирної угоди. В інтерв’ю DRM News Марко Рубіо погодився, що Україна справді має бути впевнена у своїй безпеці після завершення бойових дій. Однак, за його словами, відповідні домовленості мають влаштовувати і Росію.

«Необхідно розуміти, що Україна повинна буде почуватися в безпеці після війни. І, очевидно, це має бути чимось, з чим погодиться і Росія, щоб ці гарантії могли працювати. […] Гарантії безпеки матимуть вирішальне значення для того, щоб Україна могла на щось погодитися. Але при цьому це має бути прийнятним і для Росії»,– заявив Марко Рубіо.

Держсекретар США уточнив, що наразі план гарантій безпеки для України ще розробляють.

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Зауважимо, що Росія також вимагає гарантій безпеки. Коментуючи цю вимогу 27 жовтня, Володимир Зеленський розповів, що Москва неодноразово порушувала питання власної безпеки, зокрема під час зустрічі з експрезидентом США Джо Байденом на початку повномасштабного вторгнення. Президент України зазначив, що насправді Кремль таким чином намагається «змінити безпековий формат в Європі і світі».

За даними The Telegraph, Росія сигналізувала про готовність піти на певні поступки в обмін на скорочення присутності НАТО. Крім того, Росія неодноразово заявляла, що вважає неприйнятним членство України в Альянсі.

28 жовтня в розмові з Financial Times Володимир Зеленський уперше допустив обговорення питань безпеки для Росії, однак наголосив, що спершу Україна має отримати впевненість у тому, що їй не загрожуватиме повторний напад.