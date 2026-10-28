Володимир Зеленський заявив, що західні лідери можуть обговорювати гарантії для Росії після чітких гарантій безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні країни можуть обговорити вимоги Росії щодо гарантій безпеки для неї в межах завершення війни. Про це повідомила 28 жовтня Financial Times.

За словами Зеленського, західні партнери згодом можуть обговорювати російські вимоги щодо безпеки. Водночас він наголосив, що спершу необхідно забезпечити безпекові потреби України.

«Спершу нам потрібно розв’язати питання цієї війни, і лише потім шукати відповіді на питання, які порушує Росія, виходячи зі своїх власних поглядів та очікувань щодо безпеки», – повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що вимога Росії щодо гарантій безпеки не є новим питанням. Зокрема, безпекові вимоги лунали з боку Росії у серпні 2025 року – тоді Зеленський відкинув їх, запитавши, «які гарантії потрібні агресору».

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Financial Times зазначає, що нова заява Зеленського є суттєвим зрушенням на тлі дипломатичного тиску США, які намагаються поновити переговори між Росією та Україною для припинення війни. До того Київ та західні партнери відкидали вимоги Росії щодо гарантій безпеки від НАТО.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що до переговорів обовʼязково має долучитися Європа. За його словами, європейські країни мають бути частиною дискусій про завершення війни.

«Ми можемо обговорювати концептуальні питання з росіянами за посередництва Америки. Але якщо ми перейдемо до формату гарантій безпеки й погодимося, що ці гарантії вимагатимуть участі Європи, тоді Європа має бути частиною цих дискусій», – сказав він.

Президент України додав, що територіальні питання можуть обговорюватися лише на рівні лідерів країн. Водночас він зазначив, що Україна була готова розглянути американську пропозицію про створення демілітаризованої зони з обох боків фронту. Крім того, Зеленський розповів, що «почув сигнали» про можливе скорочення чисельності військ США на території Європі.

Нагадаємо, новий раунд переговорів запланований на початок листопада в Абу-Дабі. Російська сторона заявила, що це буде «пробний раунд», від якого не варто очікувати значного прориву. За словами Володимира Зеленського, під час цього раунду українська сторона планує порушити питання енергетичного та морського перемирʼя, а також гарантії безпеки для України. Крім того, планують обговорити обмін полоненими та підготовку до зустрічі лідерів України, США та Росії.