Російська крилата ракета Х-101

Польща звернулася до союзників по НАТО з проханням розглянути можливість збивати російські ракети над Україною, якщо вони летять у бік країн Альянсу. Це сталося після того, як 20 листопада на території Польщі впали три російські крилаті ракети Х-101. Про це 25 листопада повідомило інформагентство Bloomberg з посиланням на співрозмовників.

Варшава винесла цю пропозицію на обговорення під час зустрічі послів країн-членів НАТО в Брюсселі 23 листопада. Деякі країни підтримали ініціативу, однак обговорення було попереднім і жодного рішення поки не ухвалили, зазначили співрозмовники видання.

Водночас ця ідея є суперечливою, оскільки передбачає поширення оборонних дій НАТО на повітряний простір України. Такий крок потенційно може поставити союзників під загрозу прямої конфронтації з Росією, зауважує Bloomberg.

За словами співрозмовників видання, реалізація цієї пропозиції потенційно вимагатиме від Києва завчасно попереджати Альянс про ракетні загрози та надавати йому доступ до свого повітряного простору. Однак для такого кроку також знадобиться одностайна згода союзників, якої, за словами джерел, наразі немає, а також координація з боку верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі.

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«Ця дискусія триває. Вона почалася не зараз. Вона триває вже давно. Але, на мою думку, одна країна сама, очевидно, не здатна цього зробити», – заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи можливість перехоплення ракет до того, як вони увійдуть у повітряний простір НАТО.

Косіняк-Камиш зазначив, що бачить серед союзників «більшу готовність обговорювати це питання», але «поки що немає рішучості» вживати відповідних заходів.

«Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR), генерал Алексус Гринкевич, розглядає питання розгортання додаткових сил і засобів, продовжуючи оцінювати стан сил стримування та оборони НАТО в Польщі та інших регіонах», – заявила речниця Альянсу Еллісон Гарт.

Після зустрічі в Брюсселі НАТО оголосило про розгортання в Польщі літака системи повітряного попередження та управління AWACS для спостереження за повітряним простором. Також Альянс розгляне можливість залучення додаткових сил і засобів.

Доповнено. Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що попередні переговори з НАТО завершилися рішенням про те, що процедура протидії російським цілям над територією України «неможлива», пише RMF24.

«НАТО жодним чином не підтримує це. Це створить численні ускладнення», – сказав Томчик.

Нагадаємо, вранці п’ятниці, 20 листопада, під час масованої російської атаки на Україну до Польщі залетіли три російські крилаті ракети Х-101. Їхні уламки виявили в Новому Ліповці (Люблінське воєводство), а також у Руднику-над-Санем та Молодичі (Підкарпатське воєводство). Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пов’язав інцидент із військовими навчаннями «Коаліції охочих», які того дня відбувалися на території країни. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також звинуватив Москву в «навмисній провокації».

МЗС країни викликало посла Росії в Польщі Георгія Міхна та вручило йому «дуже жорстку ноту» через порушення повітряного простору країни російськими ракетами.

Уже 24 листопада польська радіостанція RMF24 повідомила, що вночі на територію країни залетів російський реактивний дрон із камерою. Він перебував у повітряному просторі Польщі протягом дев’яти хвилин. Польські військові, попри дозвіл на ліквідацію дрона, не стали його збивати.