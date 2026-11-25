НБУ видав банківську ліцензію Iute Bank

Національний банк України видав банківську ліцензію АТ «Юте Банк», який належить естонській фінтех-групі Iute Group AS. Про це повідомив НБУ у середу, 25 листопада. Це перше рішення про видачу банківської ліцензії за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Рішення ухвалило правління НБУ 6 листопада 2026 року. Ліцензію видали після завершення авторизації банку та його входу на український ринок. «Юте Банк» виріс із перехідного банку, який Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створив 17 грудня 2025 року. Мета – вивести з ринку неплатоспроможний «РВС Банк».

13 січня 2026 року НБУ погодив Iute Group AS набуття істотної участі в розмірі 100% капіталу банку. Єдиним акціонером банку фінтех-група стала 15 січня.

Після капіталізації новим власником Фонд гарантування вкладів 16 березня визнав, що банк утратив статус перехідного. НБУ погодив склад наглядової ради та правління, а також головного комплаєнс-менеджера, головного ризик-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту й відповідального за фінансовий моніторинг.

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Останнім кроком стало погодження нової редакції статуту банку через втрату статусу перехідного та зміну найменування. Рішення 13 листопада ухвалив Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури. Запис про реєстрацію нового найменування, ліцензії та статуту внесли до Державного реєстру банків 18 листопада.

Iute Group – цифрова банківська група з головним офісом в Естонії. Банк працює в Албанії, Болгарії, Молдові, Північній Македонії та Україні. Група фінансує діяльність через акції, депозити та забезпечені облігації, які котируються на Франкфуртській біржі та Nasdaq Baltic. Бенефіціарами Iute Bank є естонці Аллар Ніінепуу та Тармо Сілд.

Щодо «РВС Банку», то НБУ визнав його неплатоспроможним 4 листопада 2025 року. Ключовим власником банку з часткою 99% акцій є Олександр Стецюк. Він називав рішення регулятора «упередженим та передчасним» і заявляв, що буде оскаржувати його. Фонд гарантування вкладів за шість днів виставив банк на продаж. Його були готові купити два українські банки та естонський фінтех.

«РВС Банк» мав близько 33,2 тис. вкладників і 50-те місце серед 60 чинних банків за розміром активів. Його створила у 2015 році на базі раніше неплатоспроможного банку ПАТ Омега Банк (до 2013 року Swedbank, до 2007 року – ТАС-Комерцбанк) та контролювала група UBG, пов’язана з колишнім народним депутатом Русланом Демчаком.