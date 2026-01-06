Iute може створити новий цифровий банк в Україні

Естонська банківська група Iute Group планує створити в Україні новий цифровий банк на базі збанкрутілого «РВС Банку». Про це пресслужба банку повідомила 6 січня. Iute сподівається отримати дозвіл від Національного банку та завершити угоду до кінця місяця.

«Завершення цієї угоди дозволить нам вийти на український ринок і додати до групи перший повністю цифровий банк, що працюватиме під нашим брендом і не матиме жодного спадку минулих систем чи практик», – зазначив генеральний директор Iute Group Тармо Сілд.

Угода передбачає купівлю банківської ліцензії перехідного банку з частковим переходом низькоризикових активів і депозитів фізичних осіб на суму близько 4 млн євро від «РВС Банку» до новоствореної структури Iute в Україні.

Попередня вартість угоди – 120 тис. євро, фінансування відбудеться коштом власної ліквідності групи. У компанії прогнозують, що чисті збитки українського банківського бізнесу у 2026 році не перевищать 3 млн євро.

У межах транзакції Iute стане правонаступником вибраних активів і зобов’язань «РВС Банку». До портфеля перейдуть переважно державні облігації та грошові кошти, без кредитного портфеля і пов’язаних із ним ризиків. Також планується перехід близько 13 000 роздрібних клієнтів разом із рахунками та депозитами. Відділень банк не матиме.

Очолить IuteBank український банкір Артур Муравицький з понад 22-річним стажем у фінансовому секторі. Раніше він працював заступником голови правління «ТАСкомбанку» і був головою правління «Фінанс Банку».

Iute Group – цифрова банківська група, що спеціалізується на щоденних фінансових сервісах у країнах Південно-Східної Європи. Штаб-квартира розташована в Естонії. Фінансування діяльності групи забезпечується шляхом власного капіталу, депозитів клієнтів, а також випуску забезпечених облігацій, які обертаються на регульованому ринку Франкфуртської фондової біржі та включені до основного лістингу Nasdaq Baltic.

До слова, «РВС Банк» було створено у 2015 році на базі ліквідованого «Омега Банку». Контроль над установою мала фінансова група UBG, пов’язана з екснардепом Русланом Демчаком. На початок 2025 року основним акціонером банку був Олександр Стецюк, якому належало 99% акцій, ще 1% перебував у власності Катерини Демчак. Частка «РВС Банку» на ринку складала близько 0,04%.

На кінець 2025 року банк зафіксував збиток понад 200 млн гривень. Капітал фінустанови скоротився майже вдвічі, а обсяг активів зменшився з 4,51 млрд грн до 1,51 млрд гривень. Щоправда, ознаки фінансових труднощів були помітними ще наприкінці 2024 року, коли банк почав стрімко втрачати як кредитний, так і депозитний портфелі. 4 листопада 2025 «РВС Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних.