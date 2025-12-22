Необанк розпочав роботу в Україні у лютому 2025 року

Британський необанк Revolut оголосив про призупинення надання послуг в Україні через вимоги законодавства. Через 60 днів рахунки клієнтів з України закриють, повідомило 22 грудня Forbes Ukraine.

Українські клієнти Revolut почали отримувати повідомлення, що мають 60 днів на виведення грошей з рахунків. Коли термін спливе, українські рахунки закриють.

«Хоча зараз ми не можемо надавати наші послуги жителям України, сподіваємося, що в майбутньому це буде можливо. Ми сповістимо вас, якщо ситуація зміниться», – йдеться у повідомленні компанії.

Банк порадив користувачам вивести всі гроші та завантажити виписки заздалегідь. Зазначається, що невикористані гроші конвертують в євро та перерахують на зовнішній банківський рахунок клієнтів.

Крім того, до дати блокування необхідно самостійно закрити усі відкриті позиції у криптовалюті й металах. У випадку, якщо клієнт не встигне цього зробити необанк продасть їх та зарахує виторг на основний рахунок.

Також гроші зі спільних рахунків та Kids & Teens переведуть на основний рахунок. За вже оплачені плани Revolut обіцяє повернути гроші.

Нагадаємо, 11 лютого компанія Revolut повідомила, що в Україні повноцінно запрацював її необанк, який надає фінансові послуги через мобільний застосунок. Зазначалося, що Revolut став першим міжнародним банком, що дозволяє авторизуватися в застосунку за допомогою «Дії».

Втім, вже 27 лютого Нацбанк України повідомив, що Revolut не має відповідних ліцензій на роботу та не подавалася на їхнє отримання. Оскільки Revolut Bank не отримував ліцензій, норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів цього банку.