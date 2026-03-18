Мобільний оператор lifecell з 2 квітня перегляне вартість низки архівних тарифів. Йдеться про підвищення цін на пакети послуг, які вже недоступні для підключення новим абонентам.

Зокрема, тариф «Просто Лайф» може подорожчати приблизно на 66%, «Вільний Лайф» – на 20%, «Смарт Лайф» – на 68%, а «Жара Лайт» – на 41%. Офіційно оператор про зміну тарифів поки не заявляв. Водночас абоненти почали отримувати повідомлення про зміну тарифного плану.

Також про можливе підвищення пише профільна технічна спільнота MZU – «Мобільний зв'язок України». Зазначають, що зміни торкнуться лише архівних тарифних планів. Попередньо ціни на пакети послуг уже через 2 тижні можуть змінитися наступним чином:

«Просто Лайф»:

стандартна вартість – з 210 до 320 грн;

для ідентифікованих або персоніфікованих номерів – зі 180 до 270 грн;

для перенесених номерів – зі 120 до 200 грн.

«Вільний Лайф»:

стандартна ціна – з 425 до 500 грн;

для ідентифікованих номерів – з 375 до 450 грн;

для перенесених номерів – з 240 до 300 грн.

«Смарт Лайф»:

стандартна вартість – з 300 до 400 грн;

для ідентифікованих номерів – з 250 до 350 грн;

для перенесених номерів – з 160 до 270 грн.

«Жара Лайт»:

підвищення – зі 195 до 275 грн за пакет.

Останній рік українці активно змінювали мобільного оператора, передусім через питання зростання вартості зв’язку. Як писав ZAXID.NET, у лютому 2026 року послугою перенесення номера (MNP) скористалися понад 80 тисяч українських абонентів.

При цьому найактивнішим оператором нових підключень став lifecell, до мережі якого перейшли 72 563 абоненти. До прикладу, до «Київстару» приєдналися 7 400 користувачів, до Vodafone Україна – 6 901, «Інтертелекому» – 43, «Тримоб» – 22.

Раніше Vodafone оголосив про підвищення вартості тарифів, зокрема лінійки Flexx. З січня 2026 року ціни зросли на 50–100 грн. Також компанія повідомила про планове оновлення умов для тарифів, які більше не доступні для нових підключень. Подорожчання торкнеться популярних лінійок Joice та SuperNet, ідеться про зростання вартості на 60–80 грн.