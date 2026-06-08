Україна може втратити близько 1 євро грн через нові квоти ЄС на сталь

Рада Європейського Союзу затвердила оновлену систему захисту європейського ринку сталі від наслідків глобального надлишкового виробництва. Про це йдеться на сайті Ради ЄС. Через ці зміни Україна може втратити близько 1 млрд євро експортних доходів від сталі, пише Financial Times.

Чинні норми щодо захисту ринку сталі ЄС втратить силу 30 червня, а новий регламент вступить у дію з 1 липня. Оновлена система тарифних квот передбачає 50% мито на імпорт сталі понад встановлені ліміти. Загальний обсяг квот при цьому скоротиться майже удвічі – до 18,3 млн т на рік.

Що це означає для України?

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій попередньо підрахував, що нові правила ЄС на ринку сталі можуть коштувати Україні від 0,5 млрд до 1,2 млрд доларів експортного виторгу на рік. При цьому втрату експортної виручки українських меткомбінатів у найближчі п’ять років оцінили у 5 млрд доларів.

Водночас у регламенті зазначено, що Європейська комісія під час розподілу тарифних квот має враховувати інтереси України як країни-кандидатки на вступ до ЄС, не знижуючи при цьому загальної ефективності нових норм.

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Раніше Естонія, Латвія та Литва виступили за повне звільнення України від дії нового регламенту. Зазначалось, що металургія залишається одним із ключових джерел валютних надходжень для України, а відтак є суттєвою підтримкою економіки й зайнятості країни в умовах повномасштабної війни.

Швеція, Фінляндія та Данія теж зробили заяви наголосивши, що слід врахувати складну економічну ситуацію України під час розподілу квот.

Українські металургійні компанії, як от «Інтерпайп» та «Сентравіс» уже відреагували на нові обмеження Євросоюзу. Вони повідомили, що Україна може відчути значні економічні втрати через запроваджені квоти. Водночас українська металургійна продукція не становить загрози для європейського ринку.

Раніше Євросоюз впровадив Механізм вуглецевого коригування імпорту (CBAM), що передбачає, що значна частина імпортних товарів підпадає під спецподаток на вуглецевий слід.

До слова, раніше ZAXID.NET писав, що ЄБРР погодив кредит до 200 млн доларів найбільшому українському металургійному підприємству – «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР), щоб забезпечити безперервну роботу підприємства в Україні.