Завод припинив роботу через перебої в енергопостачанні

У вівторок, 23 грудня, внаслідок масованого російського обстрілу енергетики України сталося повне знеструмлення «Запоріжсталі». Це призвело до аварійної зупинки виробництва, повідомили у пресслужбі компанії.

Обстріли пошкодили обʼєкти енергетики, які живили завод, через що на ньому сталося знеструмлення. За даними компанії, фахівці швидко перемикнули підприємство на альтернативні джерела живлення та здійснили безпечну зупинку виробничих процесів.

«Завдяки своєчасному реагуванню та професійним злагодженим діям персоналу, а також вжитим екстреним заходам з мінімізації нештатних ситуацій, вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу. Загрози для життя та здоров’я працівників та містян немає», – повідомили у пресслужбі компанії.

Наразі на підприємстві запроваджують оперативні рішення для стабілізації внутрішньої енергосистеми. Виробництво продовжить роботу після відновлення енергопостачання.

Зазначимо, «Запоріжсталь» – одне з провідних підприємств України у металургійній галузі. У чотирьох доменних печах комбінат щорічно виплавляє 2,6 млн тонн чавуну. До повномасштабного вторгнення завод виробляв майже 11 % чавуну і сталі, а також 29,4 % листового прокату в Україні.

Нагадаємо, у ніч на 23 грудня росіяни здійснили масований комбінований удар, спрямований на енергетичні обʼєкти. Зокрема. Цілями окупантів стали енергообʼєкти на заході України – на Рівненщині, Хмельниччині та Львівщині.

Загалом росіяни атакували Україну 635 дронами та 38 ракетами, більшість з яких вдалося збити. Через масовану атаку у всі областях України запровадили аварійні графіки відключень.