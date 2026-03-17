Новий НРК має добру прохідність і витримує велике навантаження

Волонтери бродівського фонду BeeForces створили наземний роботизований комплекс «Підкова». Над його створенням працювали два роки. Про це ZAXID.NET повідомила представниця фонду Христина Кулінець.

Цей наземний дрон добре прохідний. Під час випробувань він легко долав бездоріжжя і перешкоди із бетонним блоком вагою 660 кг. Звичні НРК можуть перевозити до 300 кг ваги.

Без навантаження «Підкова» може долати до 100 км, із вантажем 500 кг – до 60 км. Дрон може розвивати швидкість до 40 км на годину і автономно працювати 2,5 год. Це вдвічі більше, ніж у раніше розроблених схожих комплексів.

фото НРК «Підкова» фонду BeeForces

Розробку вже оцінили військові. Представник роти НРК 412 окремої бригади безпілотних систем «Nemesis» із позивним «Чуб» консультував волонтерів на всіх етапах розробки.

«У дрона хороша стійкість за рахунок ширини коліс. М’якість особливо важлива для евакуації. Він швидкий, має хороший кліренс. У нього повний привід всіх коліс, що дає можливість долати значні перешкоди», – оцінює «Чуб» «Підкову».

Організатор проєкту, керівник фонду BeeForces Василь Целюх наголошує, що особливістю цього робота є м’яка підвіска: «Він плавно їде навіть бездоріжжям і через перешкоди. Військові говорили мені, що це важливо для евакуації поранених. Інші НРК досить жорсткі, тому поранені часто стікають кров’ю швидше, ніж доїдуть до безпечного місця».

Команда інженерів та волонтерів фонду BeeForces працювала над створенням наземного дрона два роки. Його конструктором-розробником є Андрій Усенко, конструктором з електрики і дистанційного керування НРК – Андрій Островський, Тарас Гузарський розробив 3D-модель і технічну документацію. Дрон назвали на честь керівника Бродівського надрайонного проводу ОУН Олексія Сітки («Підкова»), який відзначений Бронзовим хрестом бойової заслуги УПА.

«Підкова» – вже другий вдосконалений і допрацьований наземний роботизований комплекс фонду. Перший дрон «Трутень» взимку 2025 року передали військовим 1 ОШБ.

«Роботизовані дрони допомагають військовим виконувати небезпечну та фізично важку роботу і зменшують ризик для життя солдатів. Такий комплекс може евакуйовувати поранених, бути платформою для різних видів озброєнь, вивозити героїв “на щиті”, підвозити на позиції боєприпаси, їжу, воду, речі», – наголошує Христина Кулінець.

НРК «Підкова» має пройти випробування і кодифікацію від держави. Після цього можна перейти до серійного виробництва. Христина Кулінець уточнила ZAXID.NET, що кінцева вартість одного комплексу ще не сформована: «Треба розуміти, що перший дрон завжди дорожчий, ніж всі наступні. Це прототип, під час розробки постійно купували, тестували різні запчастини, які потім не підходили. Але директор фонду запевнив, що цей дрон має бути значно дешевший, ніж аналогічні».