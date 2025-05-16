В Україні розробили лазерну турель для збиття дронів

Українська компанія Fulltime Robotics розробила лазерну турель для збиття безпілотників та інших повітряних загроз. Турель SlimBeam здатна перехоплювати цілі на відстані 1 км. Про це у четвер, 15 травня, повідомив кластер Brave1.

Як зазначають самі розробники, лазерна турель SlimBeam має потужність 1,5 кВт, що дозволяє їй знищувати повітряні цілі на відстані до 1 км, а на відстані до 2 км розробка здатна засліпити камери на безпілотниках. Системою можна керувати дистанційно – через застосунок, що дозволяє військовим діяти без ризику для особового складу. Окрім збиття дронів, турель може бути корисна і для інших військових завдань.

«Важливо, що промінь невидимий і безшумний. Це є перевагою на полі бою. Військові можуть використати лазер для диверсій: на відстані пропалити замок, провести розмінування чи детонацію», – цитує Brave1 CEO Fulltime robotics Ігоря.

Компанія Fulltime robotics працює з 2018 року. Раніше вона спеціалізувалася тільки на роботехніці, але останній рік також займається розробками у сфері лазерних технологій.

Зазначимо, що це не єдина лазерна зброя, розроблена в Україні. У квітні 2025 року Сили безпілотних систем вперше показали український лазерний комплекс «Тризуб». Він здатний знищувати ударні безпілотники, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до 3 км, а гелікоптери, літаки та розвідувальні БпЛА – на відстані до 5 км.