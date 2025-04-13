Український лазерний комплекс «Тризуб»

Сили безпілотних систем вперше показали український лазерний комплекс «Тризуб» та розповіли про його можливості. Зброю продемонстрували під час конференції «Європейська оборонна індустрія: перспективи співпраці з українським ОПК», передає «Мілітарний».

Нова українська розробка здатна знищувати ударні безпілотники, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до 3 км, а гелікоптери, літаки та розвідувальні БпЛА – на відстані до 5 км. Крім того, лазерний комплекс «Тризуб» можна застосовувати для засліплення БпЛА, крилатих ракет, гелікоптерів та літаків на дистанції до 10 км.

Як зауважує «Мілітарний», наразі наведення на ціль здійснюється за допомогою джойстика. Проте, ймовірно, згодом розробники зроблять цю функцію автоматичною.

«Війна України за свою незалежність змінила воєнну світову історію. Те, що ми сьогодні робимо в плані інноваційної діяльності, це – історичний прецедент [...] Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п’ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки. Зараз ми на шляху до того, щоб масштабувати це. Він дійсно працює і дійсно є», – розповів Вадим Сухаревський.

Також Вадим Сухаревський розповів про застосування Силами безпілотних систем дронів-«матки» – носії FPV-дронів, що здатні доставити вибухівку на відстані понад 70 км.

Нагадаємо, вперше про наявність в Україні лазерної зброї командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський повідомив 16 грудня 2024 року. Тоді він розповів, що триває робота з масштабування та посилення цього типу озброєння.

Додамо, що наявність лазерного озброєння підтверджено у США, Великої Британії, Ізраїлю та Південній Кореї.