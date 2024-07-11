Південна Корея назвала свою лазерну програму «"проєктом "Зоряні війни"»

У 2024 році Південна Корея першою у світі розгорне лазерну зброю у військових цілях, зокрема для збивання північнокорейських безпілотників. Про це пише Reuters з посиланням на агентство із закупівель озброєнь країни (DAPA) у четвер, 11 липня.

Південна Корея назвала свою лазерну програму «"проєктом "Зоряні війни"». Лазерна зброя для ураження безпілотників, яку південнокорейські військові розробили спільно з компанією Hanwha Aerospace, є ефективною і дешевою – 2 тис. південнокорейських вон (1,45 долара) за постріл. Водночас вона тиха і непомітна, йдеться в заяві агентства з оборонних закупівель Південної Кореї.

«Наша країна стає першою країною у світі, яка розгортає та експлуатує лазерну зброю, і можливості реагування наших військових на провокації Північної Кореї з використанням безпілотників будуть ще більше посилені», – заявили в DAPA.

Там назвали цю зброю «такою, що змінює правила гри на полі бою в майбутньому». За словами представника DAPA, лазерна зброя може збивати безпілотники, спалюючи променями світла двигуни або інше електричне обладнання безпілотників протягом 10-20 секунд.

Reuters пригадує, що торік у грудні п'ять безпілотників з КНДР перетнули територію Південної Кореї, яка технічно все ще перебуває у стані війни з Пхеньяном. Це стало першим подібним вторгненням з 2017 року і змусило Сеул підняти в повітря винищувачі та ударні вертольоти й спробувати збити дрони. Північна і Південна Корея порушили перемир'я, яке регулює їхній спільний кордон, відправивши безпілотники в повітряний простір один одного, заявили Сполучені Штати.