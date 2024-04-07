Використання Росією північнокорейських ракет під час нападу на Україну дає КНДР шанс випробувати свою зброю в бою та, ймовірно, отримати висновки, які могли б покращити її ефективність. Про це 7 квітня заявив високопоставлений генерал США у коментарі Bloomberg.

За словами командувача Тихоокеанського сухопутних військ США Чарльза Флінна, північнокорейська армія має таку ж «лабораторію зброї» на полі бою, яку росіяни випробовують в Україні. Він висловив занепокоєння щодо постачання балістичних ракет КНДР до Росії. КНДР, за словами генерала, таким чином може покращити ефективність своєї зброї в бою – насамперед ракет типу Hwasong 11 та інших.

Флінн також сказав, що його та інших американських високопосадовців велике занепокоєння викликає те, що Північна Корея зможе дізнатися про свою зброю, до якої вони б не мали доступу за відсутності конфлікту, як-от війни в Україні. Водночас генерал запевнив, що США будуть уважно спостерігати за тим, як весь цей процес буде розвиватися.

Військовий назвав безперервні випробування балістичних ракет Північною Кореєю тривожними та дестабілізаційними. Минулого тижня Кім Чен Ин спостерігав за випробуванням нової балістичної ракети, призначеної для розгортання гіперзвукового апарату, який може доставити ядерний корисний вантаж на американські бази в Японії та Гуамі.