Супутники зафіксували щонайменше п'ять танкерів КНДР, які перебували у російському порту на Далекому Сході

Росія почала прямі поставки нафти до Північної Кореї попри санкції ООН, підписантом яких вона є. В обмін на нафту країна-агресорка отримує зброю, повідомила у вівторок, 26 березня, газета Financial Times.

Британський аналітичний центр Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) оприлюднив супутникові знімки, на яких видно прибуття щонайменше п’ятьох танкерів КНДР до Східного порту у Росії. Кораблі прибули в порт, розташований на Далекому Сході Росії для тримання нафти.

Газета повідомила, що поставки з Росії розпочалися 7 березня 2024 року. Вони є першими задокументованими прямими поставками з Росії до КНДР з 2017 року. Зазначимо, тоді Рада безпеки ООН за згодою Росії запровадила проти Північної Кореї санкції, які обмежують перевезення нафти у відповідь на тогочасні ядерні випробування КНДР.

Супутникові знімки засвідчили, що два із зафіксованих суден вирушили до північнокорейського порту Чхонджин. Імовірно, там вони здійснили розвантаження нафтопродуктів. У RUSI повідомили, що судна, які помітили у російському порту, є одними з найбільших за вантажністю кораблів КНДР.

FT додала, що поставки відбулися після того, як КНДР розпочала поставляти до Росії контейнери з боєприпасами для війни в Україні. За даними RUSI, Росія та Північна Корея мають очевидну бартерну угоду, яка відкрито порушує санкції, підписантом яких є Москва.

Тим часом ООН намагається зберегти групу з дотримання санкцій щодо Північної Кореї. Водночас Росія може накласти вето на продовження мандата групи.

Нагадаємо, у січні 2024 року Велика Британія надала ООН докази постачання КНДР боєприпасів для Росії. На супутникових знімках, наданих Великою Британією, видно, як три російські кораблі: «Майя», «Ангара» та «Марія» завантажуються контейнерами у порту Наджин у Північній Кореї перед транзитом до російських портів.