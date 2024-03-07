Північна Корея передала 1,5 млн артилерійських снарядів Російській Федерації. Але значна частина цих боєприпасів є непридатною для використання. Про це пише британське видання The Times з посиланням на заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького.

За його словами, половина з отриманих снарядів є непридатними до застосування, оскільки цим боєприпасам понад півстоліття.

«Ці снаряди були виготовлені в 70-80-х роках. Половина з них небоєздатні, а решту потрібно або відремонтувати, або перевірити перед використанням», – зазначив Скібіцький.

Він додав, що КНДР позбувається старих боєприпасів, а в обмін у Москви просить «деякі технології». Зокрема йдеться про розробку ракет і підводних човнів.

«Це ще раз доводить, що Росії не вистачає власних виробничих потужностей для швидкого і потужного нарощування виробництва ракет. Якщо ні, навіщо б Росія просила про це Північну Корею?» – додав Скібіцький.

Видання також нагадує слова керівника ГУР МО Кирила Буданова, який раніше у лютому заявив, що Пхеньян наразі є найбільшим постачальником зброї для Москви. Тоді Буданов заявив, що без допомоги КНДР ситуація для Росії була б катастрофічною.