Ракетою, виробленою в КНДР, атакували Харків 2 січня

Північнокорейська балістична ракета, яку росіяни випустили по Україні у січні, мала у собі деталі, які належать американським та європейським компаніям. Йдеться про сотні компонентів виробництва США та ЄС, які виявили британські дослідники Conflict Armament Research (CAR), повідомило CNN у вівторок, 20 лютого.

2 січня Росія випустила по центру Харкова балістичну ракету виробництва КНДР, внаслідок чого було зруйновано та пошкоджено багато житлових будинків, загинули троє людей, ще 64 – отримали поранення. Аналітики CAR дослідили уламки ракети та заявили, що 75% складових розробили та продали компанії, зареєстровані у США. Ще 16% компонентів виробили в Європі, а 9% – в Азії.

Загалом дослідники вивчили 290 деталей північнокорейської ракети. За даними CAR, сотні деталей західного виробництва виявили у балістичній ракеті KN-23 або KN- 24, яка, імовірно, стала першою застосованою проти України північнокорейською ракетою на озброєнні Росії.

«CAR задокументував понад 290 компонентів, включаючи 50 унікальних моделей. Зі знаків, помічених на цих компонентах, CAR ідентифікував 26 компаній зі штаб-квартирами у восьми юрисдикціях (Китай, Німеччина, Японія, Нідерланди, Сінгапур, Швейцарія, Тайвань і США), які пов’язані з виробництвом цих компонентів», – повідомили у звіті дослідницької компанії.

За даними CAR, половина задокументованих компонентів мала ідентифіковані коди дат, а понад 75% цих кодів вказували на виробництво між 2021 і 2023 роками. На підставі цих дат аналітики CAR зробили висновок, що ракета, якою атакували Харків, не могла бути зібрана раніше березня 2023 року.

«Наявність у північнокорейській балістичній ракеті великої частки нещодавно вироблених сторонніх електронних компонентів переконливо свідчить про те, що країна розробила надійну мережу збору, здатну обходити без виявлення режими санкцій, які діють протягом майже двох десятиліть», – йдеться у звіті.

Аналіз ракети свідчить, що Північна Корея змогла виробляти передову зброю, використовуючи компоненти, вироблені ще у 2023 році, попри санкції Ради Безпеки ООН, що діють з 2006 року, які забороняють виробництво балістичних ракет КНДР. Також, Північна Корея змогла передати озброєння Росії в обхід міжнародних санкцій після початку повномасштабної війни проти України.

Зазначимо, ща даними генерального прокурора Андрія Костіна, станом на 16 лютого російська армія випустила по Україні щонайменше 24 балістичні ракети, вироблені в Північній Кореї. Зокрема, ракетами з КНДР окупанти обстрілювали Запоріжжя, Київ, Харків, Донецьку, Полтавську, Дніпропетровську та Кіровоградську області.